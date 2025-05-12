Наслідки ворожих ударів по Чернігівщині: росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 травня російські військові безпілотниками атакували низку цивільних об'єктів у Корюківському районі Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

В одному з сіл Сновської громади внаслідок атаки пошкоджено споруду місцевого освітнього закладу та його господарчі будівлі. Інформація про постраждалих людей не надходила.

Як йдеться у повідомленні, поліцейські фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин росіян. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Як Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що школа розташована трохи більше, ніж за 10 кілометрів від кордону з РФ.

"Дітки навчаються дистанційно. Внаслідок атаки пошкоджені вікна і двері, покрівля, фасад. На щастя, без травмованих", - написав Чаус.

