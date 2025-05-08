Росія посилює обстріли Сумщини, Чернігівщини та Харківщини: активно використовуються дрони, - ДПСУ

Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою - російські війська щодня обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, противник використовує увесь наявний арсенал - ракети, авіацію, артилерію та безпілотники. Водночас основна перевага надається саме дронам: "Це скиди з дронів, FPV-дрони, дрони на оптоволокні", - уточнив він.

На кордоні з Білоруссю, за словами речника ДПСУ, наразі ситуація залишається спокійною та контрольованою. Однак загроза може зростати в період проведення спільних військових навчань Білорусі та Росії, особливо якщо на білоруську територію будуть введені російські військові підрозділи.

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