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Росія посилює обстріли Сумщини, Чернігівщини та Харківщини: активно використовуються дрони, - ДПСУ

воїн ЗСУ

Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою - російські війська щодня обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, противник використовує увесь наявний арсенал - ракети, авіацію, артилерію та безпілотники. Водночас основна перевага надається саме дронам: "Це скиди з дронів, FPV-дрони, дрони на оптоволокні", - уточнив він.

На кордоні з Білоруссю, за словами речника ДПСУ, наразі ситуація залишається спокійною та контрольованою. Однак загроза може зростати в період проведення спільних військових навчань Білорусі та Росії, особливо якщо на білоруську територію будуть введені російські військові підрозділи.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) обстріл (28700) Сумська область (3725) Харківська область (904) Чернігівська область (914)


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Це що ці обстріли є в обумовлений ****** термін перемир'я?
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08.05.2025 11:20 Відповісти
 
 