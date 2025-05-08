Россия усиливает обстрелы Сумской, Черниговской и Харьковской областей: активно используются дроны, - ГПСУ
Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной - российские войска ежедневно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Демченко, противник использует весь имеющийся арсенал - ракеты, авиацию, артиллерию и беспилотники. При этом основное преимущество отдается именно дронам: "Это сбрасывания с дронов, FPV-дроны, дроны на оптоволокне", - уточнил он.
На границе с Беларусью, по словам представителя ГПСУ, пока ситуация остается спокойной и контролируемой. Однако угроза может возрастать в период проведения совместных военных учений Беларуси и России, особенно если на белорусскую территорию будут введены российские военные подразделения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль