Последствия вражеских ударов по Черниговской области: россияне попали по гражданской инфраструктуре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 мая российские военные беспилотниками атаковали ряд гражданских объектов в Корюковском районе Черниговщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

В одном из сел Сновской громады в результате атаки повреждено здание местного образовательного учреждения и его хозяйственные постройки. Информация о пострадавших людях не поступала.

Как говорится в сообщении, полицейские фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление россиян. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Как Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что школа расположена чуть больше, чем в 10 километрах от границы с РФ.

"Детки учатся дистанционно. В результате атаки повреждены окна и двери, кровля, фасад. К счастью, без травмированных", - написал Чаус.

