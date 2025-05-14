Росіяни за добу здійснили 155 обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Протягом минулої доби російські війська здійснили 155 обстрілів прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом зафіксовано 318 вибухів.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під вогнем опинилися щонайменше 14 населених пунктів, серед яких Богданове, Грем’яч, Логи та Янжулівка. Обстріли здійснювались із мінометів, ствольної артилерії, за допомогою FPV-дронів і скидів з БпЛА.

У Сумській області вогневого ураження зазнали десятки сіл і селищ - від Братениці до Шалигиного. Окупанти застосовували артилерію, міномети, дрони-камікадзе, керовані авіабомби (КАБи) та безпілотники.

У Харківській області під мінометними обстрілами опинилися Леміщине та Тимофіївка в Богодухівському районі.

Попри масштаб атаки, жертв серед цивільного населення не зафіксовано. Проте внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Інформація про руйнування та можливих постраждалих уточнюється.

