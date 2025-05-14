Россияне за сутки совершили 155 обстрелов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"
За прошедшие сутки российские войска совершили 155 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 318 взрывов.
Об этом сообщает ОК "Північ", информирует Цензор.НЕТ.
В Черниговской области под огнем оказались по меньшей мере 14 населенных пунктов, среди которых Богданово, Гремяч, Логи и Янжуловка. Обстрелы осуществлялись из минометов, ствольной артиллерии, с помощью FPV-дронов и сбрасываний с БпЛА.
В Сумской области огневому поражению подверглись десятки сел и поселков - от Братеницы до Шалыгино. Оккупанты применяли артиллерию, минометы, дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы (КАБы) и беспилотники.
В Харьковской области под минометными обстрелами оказались Лемищина и Тимофеевка в Богодуховском районе.
Несмотря на масштаб атаки, жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Однако в результате обстрелов повреждены жилые дома и линии электропередач. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
