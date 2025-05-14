Россияне атаковали Сумскую громаду беспилотником: погиб человек, два человека ранены

Российские оккупационные войска атаковали беспилотником Сумскую громаду.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки вражеского БПЛА по грузовому автомобилю возле одного из старостинских округов, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

