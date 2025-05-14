Росіяни атакували Сумську громаду безпілотником: одна людина загинула, двох - поранено
Російські окупаційні війська атакували безпілотником Сумську громаду.
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль