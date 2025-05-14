УКР
Росіяни атакували Сумську громаду безпілотником: одна людина загинула, двох - поранено

РФ вдарила БпЛА по Сумській громаді. Загинула людина

Російські окупаційні війська атакували безпілотником Сумську громаду.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

обстріл (30389) Сумська область (4145) Сумський район (380)
