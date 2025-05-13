Рашисты нанесли удары КАБами по Купянщине: два человека погибли, еще четыре получили ранения. ФОТО (обновлено)

Днем вторника, 13 мая, российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Нечволодовке Кондрашевской громады Харьковской области.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Купянской райадминистрации Андрей Канашевич, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:52 чиновник сообщил, что из-за попадания КАБов погиб 86-летний мужчина и получила ранения женщина. Под завалами может находиться еще одна женщина.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеской атаки погибли три человека.

Обновление

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели изъяли из-под завалов частного дома.

Также травмы разной степени тяжести получили 88-летняя женщина, 69-летний мужчина и 67-летняя и 83-летняя женщина. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

