98 человек остаются на левом берегу Купянска, там уже нет коммуникаций и возможности их восстановить, - ОВА

На Харьковщине продолжается эвакуация населения, сложная ситуация на Боровском направлении, где остаются еще 1500 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации на Харьковщине рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.



Так, Синегубов отметил, что враг продолжает комбинированные атаки гражданской инфраструктуры области с использованием управляемых авиабомб и различных видов БпЛА.



Отмечается, что продолжается эвакуация населения на Купянском направлении.

"Сейчас на левом берегу Купянска остаются 98 человек, которые однозначно должны выехать. Там уже нет коммуникаций и возможностей для их восстановления. На правом берегу города остаются примерно 1200 человек", - отметил председатель ОГА.

Кроме того, сложная ситуация на Боровском направлении - там в 29 населенных пунктах громады остаются еще 1500 человек.



В Великобурлукской громаде, куда так же враг постоянно наносит удары, сейчас живет более 1000 человек.



По словам Синегубова, продолжается работа над возведением защитных сооружений в школах. В громадах, где из-за военной обстановки дети могут учиться только в защитных сооружениях, строится 19 школ - их сдадут в эксплуатацию до конца года. Еще 30 школ - в проекте.



"Для некоторых громад, учитывая удаленность от зоны боевых действий, рассматриваем смешанный формат обучения в учреждениях с простейшими укрытиями. До конца года планируем вывести на смешанный формат обучения до 40 тысяч детей", - добавил он.

