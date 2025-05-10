"Город сравняли с землей": Волчанск - через год после наступления РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Российские войска за год сравняли город Волчанск Харьковской области практически с землей. Оборону воинам 34-го отдельного мотопехотного батальона "Вовкодави" 57-й ОМПБр приходится держать в руинах.
Об этом сообщили в батальоне, передает Цензор.НЕТ.
"Ровно год назад россияне начали наступление на Волчанск. Оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. 10 мая 2024 года 34-й Отдельный мотопехотный батальон "Вовкодави" принял бой", - отметили Вовкодавы.
О ситуации в Волчанске рассказывает командир "Вовкодавів" с позывным Фартовый:
"Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска. Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности".
Военные рассказывают, что за год город практически сравняли с землей - сложные условия городского боя превратились в почти невозможные.
"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", - добавляет Фартовый.
Техника в город не заезжает, работа артиллерии ограничена. В этих условиях на передний план выходит пехота.
В батальоне добавили, что противник ежедневно проводят штурмовые действия, безрезультатно пытаясь продавить нашу оборону. Только с начала этого года, за 4 месяца, "Вовкодави" "обезвредили" более 500 российских оккупантов.
"Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают новое мясо, доказывая, что человеческие жизни для них - ничто. Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория", - отметили "Вовкодави".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль