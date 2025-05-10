"Місто зрівняли з землею": Вовчанськ за рік після наступу РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж
Російські війська за рік зрівняли місто Вовчанськ Харківської області практично із землею. Оборону воїнам 34 окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави 57 ОМПБр доводиться тримати в руїнах.
Про це повідомили у батальйоні, передає Цензор.НЕТ.
"Рівно рік тому росіяни розпочали наступ на Вовчанськ. Окупанти всю ніч обстрілювали місто артилерією, ракетами та авіабомбами, а зранку розпочали штурмові дії. 10 травня 2024 року 34 Окремий мотопіхотний батальйон Вовкодави прийняв бій", - зазначили Вовкодави.
Про ситуацію у Вовчанську розповідає командир "Вовкодавів" із позивним Фартовий:
"Батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе. Це східна околиця Вовчанська. Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було ухвалено рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо понад 10 місяців. За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони. Далі була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську. Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності".
Військові розповідають, що за рік місто практично зрівняли з землею – складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі.
"Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас", - додає Фартовий.
Техніка в місто не заїжджає, робота артилерії обмежена. В цих умовах на передній план виходить піхота.
У батальйоні додали, що противник щодня проводять штурмові дії, безрезультатно намагаючись протиснути нашу оборону. Лише з початку цього року, за 4 місяці, Вовкодави "знешкодили" понад 500 російських окупантів.
"Вовчанськ став для росіян м’ясорубкою, в яку вони постійно закидають нове м’ясо, доводячи, що людські життя для них - ніщо. Окупанти рівняють колись красиве промислове місто з землею, доводячи, що все, що їм потрібно – територія", - наголосили "Вовкодави".
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