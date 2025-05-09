Оголошене Путіним перемир’я зовсім не відчувається на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Ворог, попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване "перемир'я", тисне на Харківському на Куп'янському напрямку.

Про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку оголошене Путіним перемир'я зовсім не відчувається. Фактично за останній тиждень ми бачимо суттєву активізацію дій окупантів. Бували дні, що штурмові дії ворог здійснював орієнтовно 11 разів, атакував наші позиції. Щодо точок напруги - це, як і раніше, район Вовчанська. Місто фактично, як придатне до життя, припинило своє існування, але ворог продовжує там штурмові дії. Це, як район самого Вовчанська, так і район навколишніх населених пунктів - Вовчанські хутори і Тихе", - розповів Шамшин.

За його словами, сам Вовчанськ росіяни продовжують обстрілювати з артилерії різних калібрів, з реактивних систем залпового вогню, мінометів, важких вогнеметних систем та дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються розширити плацдарм біля Дворічної та створити загрозу для Куп’янська, - ОТУ "Харків"

Щодо ситуації в районі населеного пункту Дворічна, то за останній тиждень активні дії росіян там змістились на північ, ближче до кордону. Там ворог атакував у районі населених пунктів Строївка та Тополі. Усі ці спроби українські захисники також відбили.

Речник підтвердив, що Сили оборони звільнили лісовий масив біля населеного пункту Липці, та наголосив, що ця ділянка вкрай важлива.

"Можливо, площа там не надто велика, це 200 га. Але, знаєте, деякі місця на фронті не варто оцінювати лише квадратними кілометрами, тому що загалом район Липців - це там є низка панівних висот, і з однієї з таких висот в ясний день можна побачити північні околиці Харкова, зокрема район Салтівки. До речі, саме населений пункт Липці і ці висоти - це були одні з головних цілей наступу росіян, який почався рівно рік тому 10-го травня. Цієї мети вони не досягли. І ось учора наші підрозділи звільнили лісовий масив "Берлін" на північ від Липців", - пояснив речник, додавши, що звільнення має насамперед тактичне значення, адже росіян вдалося відсунути далі.

За інформацією речника, за час цієї битви росіяни втратили 1500 особового складу загиблими та пораненими, велику кількість озброєння та військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати оборону у Вовчанську, покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Коментуючи ситуацію у Вовчанську, він відзначив, що в місті не залишилось фактично жодної будівлі - лише руїни і цегла. Проте ворог не полишає спроб його захопити.

"Через рік інтенсивних бойових дій, бомбардувань від Вовчанська фактично нічого не залишилося. Це суцільні руїни, розбомблена цегла. Це просто місто, знищене до фундаменту. Якщо там щось і залишилося, це фактично лише можливо, підземні комунікації, підвальні приміщення. Ну, і треба розуміти, що ці от підвальні приміщення росіяни продовжують використовувати насамперед для накопичення живої сили, накопичення боєкомплекту, провізії, води і так далі. І треба розуміти, що вони не відмовилися від своїх дій захопити Вовчанськ", - зазначив Шамшин.

Щодо ситуації в районі Куп'янська речник розповів, що ворог не полишає спроб перекидати на правий берег річки Оскіл на північ від Куп'янська свої піхотні групи.

"Треба розуміти, що його там мета - це утримати і за можливості розширити плацдарм, щоб створити для Куп'янська загрозу саме з півночі чи по правому берегу. Але щоб ця загроза стала по-справжньому реальною, їм потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, щоб отримати можливість перекидати техніку та здійснювати ефективну логістику", - сказав речник.

Також читайте: Війська РФ намагаються повністю захопити панівні висоти в районі с.Нове. Це може призвести до падіння фронту на Осколі, - Бутусов

Водночас українська розвідка виявляє місця, де ворог намагається наводити такі переправи, і одразу знищує його.