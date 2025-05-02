Окупанти намагаються розширити плацдарм біля Дворічної та створити загрозу для Куп’янська, - ОТУ "Харків"

Російські окупаційні війська активізувалися по всьому Харківському відтинку фронту. Найгарячіше - в районі н.п. Липці, Вовчанськ, Дворічна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Ворог продовжує свою активність в районі населеного пункту Дворічна, там його головна мета втримати та розширити на правому березі річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп’янськ з півночі, саме по правому березі", - заявив Шамшин.

Військовий підтвердив, що росіяни активізували свої дії по всьому Харківському напрямку. Ворог був активний в районі населених пунктів Тополя, Кам’янка та Нововасилівка.

"Їх намір нам також зрозумілий, ми думаємо, що росіяни не відмовляться від своїх наводити понтонні переправи через річку Оскіл, тому що без належного логістичного забезпечення продовжувати бойові дії на правому березі - це завдання надзвичайної складності", - зазначив Шамшин.

Речник додав, що росіяни розуміють, що для справжньої загрози для Куп’янська з півночі їм необхідні переправи через Оскіл.

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"Вони неодноразово вже робили спроби навести такі переправи. Щоразу натикалися на наш активний спротив. Такі переправи щоразу знищувались, дуже часто навіть при наближенні до берега або при розкладанні понтонів", - сказав Шамшин.

Речник наголосив, що попри втрати ворог не покидає намірів перекидати піхотні групи на правий берег річки Оскіл.

"Я думаю, що це стане для них пасткою. Вони там плацдарм створили, але щоб підтримувати активність, їм постійно потрібно підкидати піхотні групи, які ми успішно знищуємо", - резюмував Шамшин.

Також бойові дії фіксувалися в районі населених пунктів Липці, Вовчанська.

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"Якщо ж говорити про Вовчанськ, це місце, де росіяни традиційно надзвичайно активні, то місто фактично перестало існувати. Зараз це суцільні руїни, там фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі", - повідомив Шамшин.

За його словами, ворог використовує переважно підземні комунікації, підвали, де він продовжує накопичувати свої сили для продовження активних штурмових дій. У самому Вовчанську лінія фронту зараз проходить по лінії річки Вовча, всі спроби її форсувати закінчилися знищенням ворога, зазначив речник.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати Вовчанськ із усіх видів артилерії, РСЗВ, важких вогнеметних систем та дронів.

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