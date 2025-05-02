Ворог не відмовляється від спроб захопити Лиман. Проте, схоже, вже не має достатньо сил, - 63 ОМБр

На Лиманському напрямку росіяни штурмують позиції українських захисників без важкої техніки. Останнім часом застосовують переважно малі групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

Військових зазначив, що останнім часом ворог використовує дійсно малі групи, фіксують навіть спроби атакувати 2-3 піхотинцями, інколи вперед іде один.

"Вони "обладнані" всіма необхідними засобами: в них є рюкзаки, в них є каримати, спальники. Тобто те, чого ми не бачили раніше. Вони намагаються переміститися якомога ближче до наших позицій, там закріпитися, дочекатися підходу інших своїх "одноплемінників", і звідти далі вже намагатися атакувати більшими групами", - розповів Ящишин.

Час від часу штурмовики із цих груп загортаються в термоплащі. Чомусь росіяни вважають, що це ховає їх від дронів.

"Я не знаю, це просто дивовижно. Їх видно ідеально як вночі, так і вдень у тих плащ-пальто. Вони ні від чого не ховають, але росіяни далі вперто продовжують йти вперед. Вони думають, що це якісь плащі-невидимки з Гарі Поттера, що вони можуть ними накритися, і їх не видно. Але навпаки, завдяки тим накидкам, їх значно легше помітити нашим дронам", - зазначив начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади.

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