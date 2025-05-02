Враг не отказывается от попыток захватить Лиман. Но, похоже, уже не имеет достаточно сил, - 63-я ОМБр

На Лиманском направлении россияне штурмуют позиции украинских защитников без тяжелой техники. В последнее время применяют преимущественно малые группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

Военный отметил, что в последнее время враг использует действительно малые группы, фиксируют даже попытки атаковать 2-3 пехотинцами, иногда вперед идет один.

"Они "оборудованы" всеми необходимыми средствами: у них есть рюкзаки, у них есть кариматы, спальники. То есть то, чего мы не видели раньше. Они пытаются переместиться как можно ближе к нашим позициям, там закрепиться, дождаться подхода других своих "соплеменников", и оттуда дальше уже пытаться атаковать большими группами", - рассказал Ящишин.

Время от времени штурмовики из этих групп заворачиваются в термопласты. Почему-то россияне считают, что это прячет их от дронов.

"Я не знаю, это просто удивительно. Их видно идеально как ночью, так и днем в тех плащ-пальто. Они ни от чего не прячут, но россияне дальше упорно продолжают идти вперед. Они думают, что это какие-то плащи-невидимки из Гарри Поттера, что они могут ими накрыться, и их не видно. Но наоборот, благодаря тем накидкам, их значительно легче заметить нашим дронам", - отметил начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады.

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