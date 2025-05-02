Оккупанты пытаются расширить плацдарм возле Двуречной и создать угрозу для Купянска, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупационные войска активизировались по всему Харьковскому отрезку фронта. Горячее всего - в районе н.п. Липцы, Волчанск, Двуречная.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Враг продолжает свою активность в районе населенного пункта Двуречная, там его главная цель удержать и расширить на правом берегу реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск с севера, именно по правому берегу", - заявил Шамшин.

Военный подтвердил, что россияне активизировали свои действия по всему Харьковскому направлению. Враг был активен в районе населенных пунктов Тополь, Каменка и Нововасильевка.

"Их намерение нам также понятно, мы думаем, что россияне не откажутся от своих планов наводить понтонные переправы через реку Оскол, потому что без надлежащего логистического обеспечения продолжать боевые действия на правом берегу - это задача чрезвычайной сложности", - отметил Шамшин.

Спикер добавил, что россияне понимают, что для настоящей угрозы для Купянска с севера им необходимы переправы через Оскол.

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"Они неоднократно уже предпринимали попытки навести такие переправы. Каждый раз натыкались на наше активное сопротивление. Такие переправы каждый раз уничтожались, очень часто даже при приближении к берегу или при разложении понтонов", - сказал Шамшин.

Спикер подчеркнул, что несмотря на потери враг не покидает намерений перебрасывать пехотные группы на правый берег реки Оскол.

"Я думаю, что это станет для них ловушкой. Они там плацдарм создали, но чтобы поддерживать активность, им постоянно нужно подбрасывать пехотные группы, которые мы успешно уничтожаем", - резюмировал Шамшин.

Также боевые действия фиксировались в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск.

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"Если же говорить о Волчанске, это место, где россияне традиционно чрезвычайно активны, город фактически перестал существовать. Сейчас это сплошные руины, там фактически не осталось ни одного уцелевшего здания", - сообщил Шамшин.

По его словам, враг использует преимущественно подземные коммуникации, подвалы, где он продолжает накапливать свои силы для продолжения активных штурмовых действий. В самом Волчанске линия фронта сейчас проходит по линии реки Волчья, все попытки ее форсировать закончились уничтожением врага, отметил спикер.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать Волчанск из всех видов артиллерии, РСЗО, тяжелых огнеметных систем и дронов.

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