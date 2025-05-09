Объявленное Путиным перемирие совершенно не ощущается на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Враг, несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое "перемирие", давит на Харьковском на Купянском направлении.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На Харьковском направлении объявленное Путиным перемирие совсем не ощущается. Фактически за последнюю неделю мы видим существенную активизацию действий оккупантов. Бывали дни, что штурмовые действия враг осуществлял ориентировочно 11 раз, атаковал наши позиции. Относительно точек напряжения - это, как и раньше, район Волчанска. Город фактически, как пригодный к жизни, прекратил свое существование, но враг продолжает там штурмовые действия. Это, как район самого Волчанска, так и район окружающих населенных пунктов - Волчанские хутора и Тихое", - рассказал Шамшин.

По его словам, сам Волчанск россияне продолжают обстреливать из артиллерии различных калибров, из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелых огнеметных систем и дронов.

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Что касается ситуации в районе населенного пункта Двуречная, то за последнюю неделю активные действия россиян там сместились на север, ближе к границе. Там враг атаковал в районе населенных пунктов Строевка и Тополя. Все эти попытки украинские защитники также отбили.

Спикер подтвердил, что Силы обороны освободили лесной массив возле населенного пункта Липцы, и отметил, что этот участок крайне важен.

"Возможно, площадь там не слишком большая, это 200 га. Но, знаете, некоторые места на фронте не стоит оценивать только квадратными километрами, потому что в целом район Липцы - это там есть ряд господствующих высот, и с одной из таких высот в ясный день можно увидеть северные окраины Харькова, в частности район Салтовки. Кстати, именно населенный пункт Липцы и эти высоты - это были одни из главных целей наступления россиян, которое началось ровно год назад 10-го мая. Этой цели они не достигли. И вот вчера наши подразделения освободили лесной массив "Берлін" к северу от Липцев", - пояснил спикер, добавив, что освобождение имеет прежде всего тактическое значение, ведь россиян удалось отодвинуть дальше.

По информации спикера, за время этой битвы россияне потеряли 1500 личного состава погибшими и ранеными, большое количество вооружения и военной техники.

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Комментируя ситуацию в Волчанске, он отметил, что в городе не осталось фактически ни одного здания - только руины и кирпичи. Однако враг не оставляет попыток его захватить.

"Через год интенсивных боевых действий, бомбардировок от Волчанска фактически ничего не осталось. Это сплошные руины, разбомбленные кирпичи. Это просто город, уничтоженный до фундамента. Если там что-то и осталось, это фактически только возможно, подземные коммуникации, подвальные помещения. Ну, и надо понимать, что эти вот подвальные помещения россияне продолжают использовать прежде всего для накопления живой силы, накопления боекомплекта, провизии, воды и так далее. И надо понимать, что они не отказались от своих действий захватить Волчанск", - отметил Шамшин.

Относительно ситуации в районе Купянска спикер рассказал, что враг не оставляет попыток перебрасывать на правый берег реки Оскол к северу от Купянска свои пехотные группы.

"Надо понимать, что его там цель - это удержать и по возможности расширить плацдарм, чтобы создать для Купянска угрозу именно с севера или по правому берегу. Но чтобы эта угроза стала по-настоящему реальной, им нужно навести понтонные переправы через Оскол, чтобы получить возможность перебрасывать технику и осуществлять эффективную логистику", - сказал спикер.

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В то же время украинская разведка обнаруживает места, где враг пытается наводить такие переправы, и сразу уничтожает его.