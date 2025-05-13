98 людей залишаються на лівому березі Куп’янська, там уже немає комунікацій та можливості їх відновити, - ОВА

На Харківщині триває евакуація населення, складна ситуація на Борівському напрямку, де залишаються ще 1500 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію на Харківщині розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.



Так, Синєгубов наголосив, що ворог продовжує комбіновані атаки цивільної інфраструктури області із використанням керованих авіабомб та різних видів БпЛА.



Зазначається, що триває евакуація населення на Куп’янському напрямку.

"Наразі на лівому березі Куп’янська залишаються 98 людей, які однозначно мають виїхати. Там уже немає комунікацій та можливостей для їх відновлення. На правому березі міста залишаються приблизно 1200 людей", - зазначив голова ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Місто зрівняли з землею": Вовчанськ за рік після наступу РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

Крім того, складна ситуація на Борівському напрямку - там у 29 населених пунктах громади залишаються ще 1500 людей.



У Великобурлуцькій громаді, куди так само ворог постійно завдає ударів, наразі живе понад 1000 людей.



За словами Синєгубова, триває робота над зведенням захисних споруд у школах. У громадах, де через військову обстановку діти можуть навчатися лише у захисних спорудах, будується 19 шкіл – їх здадуть в експлуатацію до кінця року. Ще 30 шкіл – у проєкті.



"Для деяких громад з огляду на віддаленість до зони бойових дій розглядаємо змішаний формат навчання у закладах із найпростішими укриттями. До кінця року плануємо вивести на змішаний формат навчання до 40 тисяч дітей", - додав він.

Читайте: Окупанти намагаються розширити плацдарм біля Дворічної та створити загрозу для Куп’янська, - ОТУ "Харків"