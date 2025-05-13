Рашисти завдали ударів КАБами по Куп’янщині: дві людини загинули, ще чотири зазнали поранень. ФОТО (оновлено)

Вдень вівторка, 13 травня, російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по Нечволодівці Кіндрашівської громади Харківської області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Куп'янської райадміністрації Андрій Канашевич, інформує Цензор.НЕТ.

О 16:52 посадовець повідомив, що через влучання КАБів загинув 86-річний чоловік та дістала поранення жінка. Під завалами може перебувати ще одна жінка.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули три людини.

Оновлення

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.

Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

