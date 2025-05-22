РУС
271 1

Россия за сутки совершила 150 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"

сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские войска совершили около 150 обстрелов приграничных территорий Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано всего 386 взрывов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

В Черниговской области под обстрелы попали Архиповка, Блешня, Гремяч, Карповичи, Лесковщина, Медведевка, Семеновка, Тимоновичи, Хотиевка, Ясная Поляна, Янжуловка, Гута-Студенецкая, Клюсы и Хреновка. Оккупанты применяли FPV-дроны, ствольную артиллерию, БпЛА типа "Молния" и сбрасывания взрывоопасных предметов с дронов.

В Сумской области атаковано более 40 населенных пунктов, в том числе Высокое, Краснополье, Миропольское, Турья, Дмитровка, Бачевск, Зноб-Новгородское, Ромашково, Середина-Буда, Чуйковка и другие. Враг применил дроны "Герань" и "Молния", минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны и сбрасывания с БпЛА.

В Харьковской области под обстрелы попали Клинова-Новоселовка, Лемищина и Тимофеевка в Богодуховском районе. Применена ствольная артиллерия, FPV-дроны и сбрасывания с БпЛА.

В результате обстрелов погиб один гражданский человек. Повреждены объект критической инфраструктуры, линия электропередач, частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

прошу розглянути мою пропозицію про полювання на арту..., яку я пропонувала ще з 22 року, тоді в нас було мало дронів, але ж щось таки робилось..., зараз їх більше, тому можна полювати ефективніше..., в цьому звичайно є доля іронії, але ж це цікава пропозиція, якщо обстрілюють кожен божий день, виходить, вони десь є...
