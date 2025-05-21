Оккупанты атаковали ферму в Семеновской громаде на Черниговщине: погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 мая, российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму в Семеновской громаде Черниговской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Семеновщина. Сегодня россияне атаковали одно из сел громады. Сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму. В результате обстрела 28-летний гражданский мужчина погиб. Он работал на ферме. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Кроме того, позже россияне из артиллерии атаковали окрестности самой Семеновки. Есть разрушения, обошлось без жертв.

"Очередное ужасное преступление, которое унесло еще одну жизнь. Россияне точно видели, куда бьют", - добавил глава ОГА.





