РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10267 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
803 1

Оккупанты атаковали ферму в Семеновской громаде на Черниговщине: погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 мая, российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму в Семеновской громаде Черниговской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Семеновщина. Сегодня россияне атаковали одно из сел громады. Сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму. В результате обстрела 28-летний гражданский мужчина погиб. Он работал на ферме. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по Черниговщине: россияне попали по гражданской инфраструктуре. ФОТОрепортаж

Атака на ферму в Семеновской громаде

Кроме того, позже россияне из артиллерии атаковали окрестности самой Семеновки. Есть разрушения, обошлось без жертв.

Также читайте: Россия усиливает обстрелы Сумщины, Черниговщины и Харьковщины: активно используются дроны, - ГПСУ

"Очередное ужасное преступление, которое унесло еще одну жизнь. Россияне точно видели, куда бьют", - добавил глава ОГА.

Атака на ферму в Семеновской громаде
Атака на ферму в Семеновской громаде
Атака на ферму в Семеновской громаде

Автор: 

обстрел (29164) Черниговская область (1231) Новгород-Северский район (36) Семёновка (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де відповідь у 100 хароших уzzкіх?
Повно фсб-ї гидоти у рясах, якої не шкода
показать весь комментарий
21.05.2025 17:21 Ответить
 
 