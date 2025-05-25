В результате российского артобстрела в Черниговской области погиб мужчина
В субботу, 24 мая, в одном из сел Новгород-Северского района Черниговской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб человек.
Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что погибший был жителем села Новгород-Северской громады, откуда до вражеской границы менее 10 километров.
"Снаряд прилетел во двор 67-летнего жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте", - рассказал глава ОГА.
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