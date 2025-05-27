4 людини постраждали внаслідок російських обстрілів Чернігівщини, - ОВА. ФОТО
Внаслідок російських обстрілів Чернігівської 27 травня постраждали 4 людини.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді. Легко поранено трьох працівників, надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили", - написав Чаус.
Він додав, що ввечері – кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову аграрне підприємство. Поранений тракторист, у важкому стані госпіталізовано до лікарні у Ніжині.
Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.
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