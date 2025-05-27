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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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4 людини постраждали внаслідок російських обстрілів Чернігівщини, - ОВА. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів Чернігівської 27 травня постраждали 4 людини.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді. Легко поранено трьох працівників, надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили", - написав Чаус.

Він додав, що ввечері – кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову аграрне підприємство. Поранений тракторист, у важкому стані госпіталізовано до лікарні у Ніжині. 

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Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.

Обстріли Чернігівської області

Автор: 

Ніжин (60) обстріл (28993) Чернігівська область (929) Ніжинський район (4) війна в Україні (4546)


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