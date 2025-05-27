Нужно готовиться к более длительной войне в Украине, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает длительной войны в Украине из-за нежелания РФ вести переговоры и призвал партнеров готовиться к этому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения с одной или с обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого. Поэтому, возможно, нам придется готовиться к более длительной продолжительности", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
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+22 Степан Степанов #601090
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Повно народу. Одна біда - в них усіх плоскостопність та набряк мізинця на нозі. Але раптом станеться чудо і вони одужають?
Ні, дядьку, тривалої війни в Україні ви очікуєте виключно через власне небажання допомогти Україні її завершити. Бо поки пуйло воює в Україні, вам нічого не загрожує.
За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
Залужного, Сирського, комбатів, ........вклонитись Зеленському та призначити мене міністром оборони".
До 2030-го року треба точно почекати, поки Європейці переозброяться.
Хоча, це зараз тільки плани.
З огляду на те, як вони нам обіцяли мільйон снарядів до березня 2024-го, а передали в листопаді 2024-го, то з переозброєнням будуть запрягати мінімум до 2040-го.
Ще раз дозволить бити ракетами,яких не дає,по території раші?
"Маестро! Як справи?-Все впорядку - падаю!" (с) х/ф
- а враховуючи що Європа платить русні за енергоресурси більше ніж допомагають Україні, очевидно чиє економічне і військове виснаження має настати скоріше і на що саме розраховує Європа.