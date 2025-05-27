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Новости Мерц о продолжительности войны в Украине
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Нужно готовиться к более длительной войне в Украине, - Мерц

Мерц о войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает длительной войны в Украине из-за нежелания РФ вести переговоры и призвал партнеров готовиться к этому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения с одной или с обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого. Поэтому, возможно, нам придется готовиться к более длительной продолжительности", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Также читайте: Путин воспринимает переговоры о перемирии с Украиной как "слабость", - Мерц

Автор: 

война в Украине (4510) Фридрих Мерц (130)


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Топ комментарии
+22
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує тривалої війни в Україні через небажання РФ вести переговори і закликав партнерів готуватися до цього."

Ні, дядьку, тривалої війни в Україні ви очікуєте виключно через власне небажання допомогти Україні її завершити. Бо поки пуйло воює в Україні, вам нічого не загрожує.
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27.05.2025 21:16
+13
хто буде воювати, старі закінчуються а молодь виїзжае
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27.05.2025 21:15
+10
Що значить, хто? Вийдіть на вулиці - повно народу. Спецназ біля різних фітнес-клубів, танкісти на люкс (і не дуже) авто, штурмовики під дверима клубів, ВПО що сховались...... Про не раз згадану поліцію, чиновників і т.п. я взагалі мовчу - це напевно резерв для штурму кав'ярень у Ялті.
Повно народу. Одна біда - в них усіх плоскостопність та набряк мізинця на нозі. Але раптом станеться чудо і вони одужають?
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27.05.2025 21:26
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Правила форума Совет форумчан
хто буде воювати, старі закінчуються а молодь виїзжае
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27.05.2025 21:15 Ответить
Що значить, хто? Вийдіть на вулиці - повно народу. Спецназ біля різних фітнес-клубів, танкісти на люкс (і не дуже) авто, штурмовики під дверима клубів, ВПО що сховались...... Про не раз згадану поліцію, чиновників і т.п. я взагалі мовчу - це напевно резерв для штурму кав'ярень у Ялті.
Повно народу. Одна біда - в них усіх плоскостопність та набряк мізинця на нозі. Але раптом станеться чудо і вони одужають?
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27.05.2025 21:26 Ответить
А ще частина сидить в комментарях на цензоррі
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27.05.2025 21:53 Ответить
Причому, найбільш войовнича частина. Готова хоч зараз порахувати ребра і змішати з гівном. Щоправда, чомусь, не кацапів, а українців, які не хочуть іти помирати замість них...
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27.05.2025 23:05 Ответить
Ми живемо сьогодні так, як проголосували вчора... не можна сподіватися, що щось зміниться в державі, на фронті, якщо нічого не міняти. доки при владі чорт який зробив для ***** всі умови в середині України для широкомасштабного вторгнення (від зупинки наших оборонних програм до розмінування півдня та призначення агентів фсб на керівні посади), доти Україна буде здавати свої землі, втрачати кращих, слабшати економічно та політично перетворюватися на режим типу лукашенківської бєларусі. Режим ZEленого чоловічка вже накерував на декілька десятків карних справ за держзраду та корупцію в особливо великих розмірах, це ******* від безкарності промоскальське ОПГ треба видаляти з політичного тіла України інакше втратимо незалежну українську демократичну державу, за яку гинуть найкращі на фронті і проти якої все свої життя боровся зі сцени ZEлений чоловічок, отруюючи мізки українців роспропагандою у вигляді "йумора".
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27.05.2025 21:57 Ответить
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує тривалої війни в Україні через небажання РФ вести переговори і закликав партнерів готуватися до цього."

Ні, дядьку, тривалої війни в Україні ви очікуєте виключно через власне небажання допомогти Україні її завершити. Бо поки пуйло воює в Україні, вам нічого не загрожує.
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27.05.2025 21:16 Ответить
500 мільйонна Європа сцить перед 140 млн русні і не напружується допомагати 30 мільйонній Україні в її нерівній боротьбі.
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27.05.2025 21:31 Ответить
А скільки з цих 500 мільйонів хочуть воювати і готові загинути?
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27.05.2025 21:49 Ответить
всі вже тут
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27.05.2025 22:16 Ответить
На Цензорі?
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27.05.2025 22:59 Ответить
Схоже це їхнє відкрите бажання -
За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
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27.05.2025 21:21 Ответить
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27.05.2025 21:22 Ответить
ей еще не стыдно что то писать? что за люди ппц
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27.05.2025 21:28 Ответить
Чому їй повинно бути соромно ?
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27.05.2025 21:30 Ответить
у нее в голове детский идиотизм,а ее вечные отмазы Зели и Ермака и что во всем виноваты военные это вообще треш
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27.05.2025 21:32 Ответить
"Народ має тільки ту владу , на яку заслуговує !" (с)
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27.05.2025 21:34 Ответить
это не отвергает факта что она больной человек и вместо того чтоб успокоится и варить борщ,она выписывает свои супер гениальные прогнозы
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27.05.2025 21:38 Ответить
Не все влізло в скріншот - "але все можна змінити! Зняти з посади Залужного, Сирського, комбатів, ........вклонитись Зеленському та призначити мене міністром оборони".
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27.05.2025 21:29 Ответить
з такою "допомогою" Україні ,від ЄС І НАТО,вже зараз можна готуватись(закладати ) новий фундамент Берлінської стіни.а за одно витягувати старі списки країн-учасниць Варшавського договору...
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27.05.2025 21:23 Ответить
надеюсь Зеля не поведется на этот развод,будут опять давать по чуть чуть а вы держитесь еще пару лет
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27.05.2025 21:24 Ответить
Та йому ж саме цього і треба.
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27.05.2025 23:49 Ответить
А хтось сумнівався?
До 2030-го року треба точно почекати, поки Європейці переозброяться.
Хоча, це зараз тільки плани.
З огляду на те, як вони нам обіцяли мільйон снарядів до березня 2024-го, а передали в листопаді 2024-го, то з переозброєнням будуть запрягати мінімум до 2040-го.
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27.05.2025 21:24 Ответить
тому ми ніколи не дамо цій війні закінчитися
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27.05.2025 23:19 Ответить
Звісно що війна триватиме довго... До очищення території України від чоловічого населення. жи..івський договірняк в дії
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27.05.2025 21:28 Ответить
Як саме мерц готуватиметься?
Ще раз дозволить бити ракетами,яких не дає,по території раші?
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27.05.2025 21:29 Ответить
Залужний про це казав ще 2 роки тому! Але ж найвеличніше краще все знало тоді і прибрало "панікера" (разом з усім ГШ) "Ржом па пріколу" та готуємось до "травневих шашликів" (хоч травень вже добігає кінця).
"Маестро! Як справи?-Все впорядку - падаю!" (с) х/ф
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27.05.2025 21:35 Ответить
Все йде по європейському сценарію - розумні люди, як не крути.
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27.05.2025 21:39 Ответить
Як канцлеру готуватися? Труси і штани попрати після обсеру?
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27.05.2025 21:40 Ответить
з самого початку ви були імпотентами
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27.05.2025 21:58 Ответить
Как то всё чаще появляется мечта чуть гнусная---та взяла орда кацапская, сдуру бухнув паленой водки, та через Сувалковский коридор как вскочила бы в ЕС на всём что есть у них. Чтоб либерасты от пшеков начиная и заканчивая вояками грозными португальцами 3 дня и 3 ночи срали до зелёного цвета рожи!
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27.05.2025 21:59 Ответить
ні каплі вона не гнусна. Я їм це вже рік як бажаю
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27.05.2025 23:20 Ответить
"Війни зазвичай закінчуються через економічне чи військове виснаження з одного або з обох боків"
- а враховуючи що Європа платить русні за енергоресурси більше ніж допомагають Україні, очевидно чиє економічне і військове виснаження має настати скоріше і на що саме розраховує Європа.
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27.05.2025 22:10 Ответить
ти ми знаєм не розхитуй
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27.05.2025 22:18 Ответить
гады !!!((
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27.05.2025 22:23 Ответить
Парадокс в том, что вступить в НАТО можно очень просто и очень быстро. Просто заключить хоть какой-то мир/перемирие с рахой, объявить нейтралитет и подождать пока ***** не начнет собирать свою армаду у границ Польши и Прибалтики. Тогда французы с немцами сами приедут и попросят вступить в НАТО чтобы использовать второй фронт и ресурс Украины в уже почти неизбежной войне с рахой. А пока мы и так с ними воюем и истощаем, их все устраивает. Зачем мы им в НАТО если и так неплохо воюем с единственным противников данного военного обледенения.
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27.05.2025 23:16 Ответить
Готуватися до війни,яка вже продовжується 12 років.І кожного Божого дня приносити в жертву душі невинних людей живих і не народжених.Кров людська-не водиця,пане Мерц.Ви самі не знаєте,що говорите на цілий світ.
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28.05.2025 01:34 Ответить
Сволота кончена! Згодували Україну паРаші і тепер роблять все, щоб вона її повільніше пожирала. Повторюється 39 рік, Історія довбойобів нічому не навчила.
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28.05.2025 01:56 Ответить
 
 