Нужно готовиться к более длительной войне в Украине, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает длительной войны в Украине из-за нежелания РФ вести переговоры и призвал партнеров готовиться к этому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения с одной или с обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого. Поэтому, возможно, нам придется готовиться к более длительной продолжительности", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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