Потрібно готуватися до довшої тривалості війни в Україні, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує тривалої війни в Україні через небажання РФ вести переговори і закликав партнерів готуватися до цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війни зазвичай закінчуються через економічне чи військове виснаження з одного або з обох боків, і в цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього. Тож, можливо, нам доведеться готуватися до довшої тривалості", – сказав Мерц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Топ коментарі
+21 Степан Степанов #601090
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+13 Ігор Петрович
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+10 Скептичний Песиміст
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Повно народу. Одна біда - в них усіх плоскостопність та набряк мізинця на нозі. Але раптом станеться чудо і вони одужають?
Ні, дядьку, тривалої війни в Україні ви очікуєте виключно через власне небажання допомогти Україні її завершити. Бо поки пуйло воює в Україні, вам нічого не загрожує.
За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
Залужного, Сирського, комбатів, ........вклонитись Зеленському та призначити мене міністром оборони".
До 2030-го року треба точно почекати, поки Європейці переозброяться.
Хоча, це зараз тільки плани.
З огляду на те, як вони нам обіцяли мільйон снарядів до березня 2024-го, а передали в листопаді 2024-го, то з переозброєнням будуть запрягати мінімум до 2040-го.
Ще раз дозволить бити ракетами,яких не дає,по території раші?
"Маестро! Як справи?-Все впорядку - падаю!" (с) х/ф
- а враховуючи що Європа платить русні за енергоресурси більше ніж допомагають Україні, очевидно чиє економічне і військове виснаження має настати скоріше і на що саме розраховує Європа.