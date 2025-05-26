Путін сприймає переговори про перемир’я з Україною як "слабкість", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін сприймає мирні перемовини як "слабкість" після провалу нещодавніх переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

За його словами, для Путіна переговори з Україною є "слабкістю".

"Очевидно, що Путін розглядає переговори як слабкість... Якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не зустріне схвалення Росії, ми повинні готуватися до того, що ця війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо собі уявити", - наголосив Мерц.

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