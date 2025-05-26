УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11526 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори про припинення вогню
853 17

Путін сприймає переговори про перемир’я з Україною як "слабкість", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін сприймає мирні перемовини як "слабкість" після провалу нещодавніх переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

За його словами, для Путіна переговори з Україною є "слабкістю".

"Очевидно, що Путін розглядає переговори як слабкість... Якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не зустріне схвалення Росії, ми повинні готуватися до того, що ця війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо собі уявити", - наголосив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю, - Мерц

Автор: 

путін володимир (24051) переговори з Росією (1229) війна в Україні (4507) Мерц Фрідріх (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
⚡️Британія, Франція, Німеччина та США дозволили бити далекобійною зброєю, що поставляється Україні - канцлер Мерц.
показати весь коментар
26.05.2025 15:48
+2
⚡️Далекобійні ракети долітатимуть до москви: зʼявляються нові цілі для ураження на РФ
показати весь коментар
26.05.2025 15:49
+1
Я давно це говорю, ніяких переговорів не потрібно вести, а довести цю війну до кінця!
показати весь коментар
26.05.2025 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як сприймати вашу західну слабкість?
показати весь коментар
26.05.2025 15:47 Відповісти
А что Ві скажете о якутскіх шаманах?
показати весь коментар
26.05.2025 15:53 Відповісти
Шо йому зараз думати - шоб він дійшов до тями його потрібно гарно причесати
показати весь коментар
26.05.2025 15:48 Відповісти
Я давно це говорю, ніяких переговорів не потрібно вести, а довести цю війну до кінця!
показати весь коментар
26.05.2025 15:48 Відповісти
Для цього потрібна зброя.
показати весь коментар
26.05.2025 15:56 Відповісти
Хто в нас відповідальний за зброю?
показати весь коментар
26.05.2025 16:05 Відповісти
⚡️Британія, Франція, Німеччина та США дозволили бити далекобійною зброєю, що поставляється Україні - канцлер Мерц.
показати весь коментар
26.05.2025 15:48 Відповісти
⚡️Далекобійні ракети долітатимуть до москви: зʼявляються нові цілі для ураження на РФ
показати весь коментар
26.05.2025 15:49 Відповісти
❗️Зброя йтиме до України під грифом «засекречено», щоб не допомагати росії: Мерц ще 10 травня заявив, що не розголошуватиме про військову допомогу від Німеччини
показати весь коментар
26.05.2025 15:50 Відповісти
Кажуть що Канцлер ФРН Фрідріх Мерц зняв застереження щодо далекобійності зброї, яка буде постачатись в Україну.

Господи, хай буде так !
показати весь коментар
26.05.2025 15:51 Відповісти
Трамп обвалив ринок РФ: мінус 100 мільярдів рублів за кілька годин
показати весь коментар
26.05.2025 15:52 Відповісти
🦊 Сьогодні відзначається Всесвітній день рудих
показати весь коментар
26.05.2025 15:53 Відповісти
1.5%
показати весь коментар
26.05.2025 16:01 Відповісти
ТА ТИ ШО!!!!!! НЕ пройшло і 500 років як ви зрозуміти СУТЬ рузкой душі
показати весь коментар
26.05.2025 15:59 Відповісти
всередині - це щось одне...
назовні - це щось друге...
политика у этих друзей (которых бы за *** и в музей) одинакова:
- (не наша) кошка родила котят - пусть ******* как хотят...
показати весь коментар
26.05.2025 16:00 Відповісти
Не як слабкість, це дуже чемне твердження, путін сприймає всі заклики до ньогопро мир, як абсолютну беспомічність Заходу, який носиться з білим прапором перед пикою кровожерливої істоти - путіна.
показати весь коментар
26.05.2025 16:09 Відповісти
 
 