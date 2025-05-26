Путин воспринимает переговоры о перемирии с Украиной как "слабость", - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает мирные переговоры как "слабость" после провала недавних переговоров о прекращении огня в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.
По его словам, для Путина переговоры с Украиной являются "слабостью".
"Очевидно, что Путин рассматривает переговоры как слабость... Если даже предложение о встрече в Ватикане не встретит одобрения России, мы должны готовиться к тому, что эта война продлится дольше, чем мы хотим или можем себе представить", - подчеркнул Мерц.
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+2 Дмитро Михайловський
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назовні - це щось друге...
политика у этих друзей (которых бы за *** и в музей) одинакова:
- (не наша) кошка родила котят - пусть ******* как хотят...