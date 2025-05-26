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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры о прекращении огня
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Путин воспринимает переговоры о перемирии с Украиной как "слабость", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает мирные переговоры как "слабость" после провала недавних переговоров о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.

По его словам, для Путина переговоры с Украиной являются "слабостью".

"Очевидно, что Путин рассматривает переговоры как слабость... Если даже предложение о встрече в Ватикане не встретит одобрения России, мы должны готовиться к тому, что эта война продлится дольше, чем мы хотим или можем себе представить", - подчеркнул Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия, Франция, Британия и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием, - Мерц

Автор: 

путин владимир (31493) переговоры с Россией (1115) война в Украине (4468) Фридрих Мерц (125)


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Топ комментарии
+2
Я давно це говорю, ніяких переговорів не потрібно вести, а довести цю війну до кінця!
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26.05.2025 15:48
+2
⚡️Британія, Франція, Німеччина та США дозволили бити далекобійною зброєю, що поставляється Україні - канцлер Мерц.
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26.05.2025 15:48
+2
⚡️Далекобійні ракети долітатимуть до москви: зʼявляються нові цілі для ураження на РФ
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26.05.2025 15:49
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А як сприймати вашу західну слабкість?
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26.05.2025 15:47 Ответить
А что Ві скажете о якутскіх шаманах?
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26.05.2025 15:53 Ответить
Шо йому зараз думати - шоб він дійшов до тями його потрібно гарно причесати
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26.05.2025 15:48 Ответить
Я давно це говорю, ніяких переговорів не потрібно вести, а довести цю війну до кінця!
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26.05.2025 15:48 Ответить
Для цього потрібна зброя.
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26.05.2025 15:56 Ответить
Хто в нас відповідальний за зброю?
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26.05.2025 16:05 Ответить
Ті що розкрадають бюджет !
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26.05.2025 16:17 Ответить
24.02. 2022 відповідальними були Таня Чорновол і С. Пашинський.
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26.05.2025 16:19 Ответить
⚡️Британія, Франція, Німеччина та США дозволили бити далекобійною зброєю, що поставляється Україні - канцлер Мерц.
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26.05.2025 15:48 Ответить
⚡️Далекобійні ракети долітатимуть до москви: зʼявляються нові цілі для ураження на РФ
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26.05.2025 15:49 Ответить
а хто дасть ракети, якщо Трамп буде проти?)
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26.05.2025 16:25 Ответить
❗️Зброя йтиме до України під грифом «засекречено», щоб не допомагати росії: Мерц ще 10 травня заявив, що не розголошуватиме про військову допомогу від Німеччини
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26.05.2025 15:50 Ответить
Кажуть що Канцлер ФРН Фрідріх Мерц зняв застереження щодо далекобійності зброї, яка буде постачатись в Україну.

Господи, хай буде так !
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26.05.2025 15:51 Ответить
Трамп обвалив ринок РФ: мінус 100 мільярдів рублів за кілька годин
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26.05.2025 15:52 Ответить
🦊 Сьогодні відзначається Всесвітній день рудих
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26.05.2025 15:53 Ответить
1.5%
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26.05.2025 16:01 Ответить
ТА ТИ ШО!!!!!! НЕ пройшло і 500 років як ви зрозуміти СУТЬ рузкой душі
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26.05.2025 15:59 Ответить
А у нас деякі не розуміють і досі.
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26.05.2025 16:34 Ответить
всередині - це щось одне...
назовні - це щось друге...
политика у этих друзей (которых бы за *** и в музей) одинакова:
- (не наша) кошка родила котят - пусть ******* как хотят...
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26.05.2025 16:00 Ответить
Не як слабкість, це дуже чемне твердження, путін сприймає всі заклики до ньогопро мир, як абсолютну беспомічність Заходу, який носиться з білим прапором перед пикою кровожерливої істоти - путіна.
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26.05.2025 16:09 Ответить
так вже кцпи сказали що Ватикан не розглядають
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26.05.2025 16:16 Ответить
 
 