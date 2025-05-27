США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию, - Келлог
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разработал мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни украинской стороне, ни российской.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон".
Он также отметил, что американский президент "разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине".
По его словам, это "обстрелы городов с применением неизбирательного насилия".
"Его разочарование понятно. То, что случается, когда атакуют города, когда убивают без разбора женщин и детей, в результате ракетных атака или атак беспилотников -- это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это.
Женевская конвенция - это правила ведения войны, и это было дополнением к ней, под которым подписались россияне, под которым подписались Соединенные Штаты и под которым подписались украинцы, и это для того, чтобы предотвратить эти неизбирательные убийства, которые вы видели на выходных", - добавил Келлог.
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https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
Які там 22 пунктів? Як що бізнес з рашкою рудого під загрозою після нападу українського лебедя.
ах да, у вас начальник хочет торговать с оккупантами, денежки не пахнут
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
Кароч, "Нє прішей к пи...дє рукав!"
які ж вони безпросвітно тупі . Ну чому для них жертва і агресор - 2 рівні сторони ? Втрати рахують на двох, відповідальність за війну кладуть на обох, і звісно "сша рівновіддалені від обох"...Заіпали.
Якщо тезісно, то прямо 1:1:
- «Какая разница.» (с)
- «В сортах дерьма, не разбираюсь.»(с)
щоб був красивим..щоб були намальовані квіточки