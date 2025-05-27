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Новости Мирный план Трампа Мирное соглашение
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США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию, - Келлог

Мирный план США: Келлог говорит, что он не нравится Украине и РФ

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разработал мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни украинской стороне, ни российской.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон".

Он также отметил, что американский президент "разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский, - Трамп

По его словам, это "обстрелы городов с применением неизбирательного насилия".

"Его разочарование понятно. То, что случается, когда атакуют города, когда убивают без разбора женщин и детей, в результате ракетных атака или атак беспилотников -- это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это.

Женевская конвенция - это правила ведения войны, и это было дополнением к ней, под которым подписались россияне, под которым подписались Соединенные Штаты и под которым подписались украинцы, и это для того, чтобы предотвратить эти неизбирательные убийства, которые вы видели на выходных", - добавил Келлог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе к одной из сторон

Автор: 

переговоры (5054) США (27055) Кит Келлог (146) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+34
американський президент розочарований тим, що Україна існує, і це заважає йому рубіть бабло с рускімі.
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27.05.2025 18:33
+22
Українці розчаровані вами , шановні американці тим ,
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
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27.05.2025 18:36
+16
здача ***** територій України, заборона Україні участі в НАТО та інших військових спілках із Заходом на догоду *****, обмеження та по суті роззброєння ЗСУ технологічно, практично та кількісно, мародерне пограбування України під виглядом нчае "допомоги", etc - це не мирний план, а зрадницька капітуляція задля можливості рудому донні робити бізнес із ****** на крові та кістках України та Українців
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27.05.2025 18:37
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Правила форума Совет форумчан
американський президент розочарований тим, що Україна існує, і це заважає йому рубіть бабло с рускімі.
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27.05.2025 18:33 Ответить
про "хороший план" трампа все роз'яснено:
https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
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27.05.2025 18:44 Ответить
Цього недоумка більше бентежить напад лебідя на його партнера в час гри в гольф на друга путлера виткофа!
Які там 22 пунктів? Як що бізнес з рашкою рудого під загрозою після нападу українського лебедя.
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27.05.2025 18:49 Ответить
вам пора задуматься почему так ?

ах да, у вас начальник хочет торговать с оккупантами, денежки не пахнут
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27.05.2025 18:34 Ответить
да харош так или иначе многие торгуют орками Африка Китай Индия Евпропа и чего там через Беларусь идут товарные поезда в Польшу но американцы сделали больше всех заблокировав банковскую систему и до сих пор продожают закручивать гайки
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27.05.2025 20:49 Ответить
Так і китай з індією теж під*си. Хіба хтось каже що вони хороші?
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27.05.2025 21:41 Ответить
Реально одні довбні в команді тампона!
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27.05.2025 18:36 Ответить
Українці розчаровані вами , шановні американці тим ,
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
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27.05.2025 18:36 Ответить
вони не шановні
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27.05.2025 23:33 Ответить
здача ***** територій України, заборона Україні участі в НАТО та інших військових спілках із Заходом на догоду *****, обмеження та по суті роззброєння ЗСУ технологічно, практично та кількісно, мародерне пограбування України під виглядом нчае "допомоги", etc - це не мирний план, а зрадницька капітуляція задля можливості рудому донні робити бізнес із ****** на крові та кістках України та Українців
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27.05.2025 18:37 Ответить
-"оглассите, весь список, пажжалуста..."
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27.05.2025 18:38 Ответить
https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
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27.05.2025 18:45 Ответить
Прочитайте, будь ласка, весь список
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27.05.2025 18:38 Ответить
США створили мирний план із 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію

Кароч, "Нє прішей к пи...дє рукав!"
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27.05.2025 18:39 Ответить
ХАХХАХАХААХАХАХАХ - хваляться що їх пошлють і ті і ті
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27.05.2025 18:41 Ответить
>> Келлог назвав мирний план "хорошим", оскільки він "не подобається жодній із сторін".

які ж вони безпросвітно тупі . Ну чому для них жертва і агресор - 2 рівні сторони ? Втрати рахують на двох, відповідальність за війну кладуть на обох, і звісно "сша рівновіддалені від обох"...Заіпали.
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27.05.2025 18:49 Ответить
В США прийшов такий політичний світогляд що американські генерали перед одержанням чергової зірки на погон мають відрізати собі яйця. Щоб не бути занадто мужніми.
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27.05.2025 18:53 Ответить
Чувак , який сказав, що введе тарифи проти ЄС з першого червня, опустив всі ринкові індекси американських компаній на трильйони вниз. Після вихідних, зробив пірует і відтермінував тарифи для ЄС до 9 липня. Індекси пішли на трильйони вверх. Після 4 х місяців правління Трампові родичі нашинкували капусти на трильйони. І ви щиро вірите, що йому потрібна торгівля з Кабаєвим, в якого річний ВВП цілої країни складає лише 1.5 трильйона доларів?
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27.05.2025 18:55 Ответить
Еге...
Якщо тезісно, то прямо 1:1:

- «Какая разница.» (с)
- «В сортах дерьма, не разбираюсь.»(с)
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27.05.2025 18:56 Ответить
Не вистачає ще: «Только не Порошенко !» (с)
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27.05.2025 19:08 Ответить
Рекомендую вам откопать Рональда Рейгана и к его останкам генератор приспособить. Он сейчас с такой скоростью вращается что пару штатов электричеством сможет обеспечить.
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27.05.2025 18:56 Ответить
головне щоби трампону понравився;
щоб був красивим..щоб були намальовані квіточки
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27.05.2025 19:07 Ответить
Так в тому плані мабуть тільки один пункт кацапам і не подобається, усі інші проти України
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27.05.2025 19:11 Ответить
Вже очевидно що трамп і ко прагнуть капітуляції України щоби догодити фюреру росрейха. Ганьба дядькові Сему!
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27.05.2025 19:35 Ответить
То трамп *******, що давно міг московію придушити, але спасав, то Келог ********, урівнюючи жертву і агресора… Вони дійсно дебіли там- говорять те, чого не можна навіть своїм казати.
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27.05.2025 20:48 Ответить
це ще московити не показали свій меморандум
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27.05.2025 23:09 Ответить
А на чем основывается ваш план, на основе Международного законодательства и Устава ООН?!?! Нет! То как он может устраивать Украину и *****?!?!🥳🤣🤗🤡🤪🥳
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27.05.2025 23:45 Ответить
Жінок і дітей? Що це за вибірковість така?
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28.05.2025 02:00 Ответить
Кіт Келог - автор світового бестселера "Записки імпотента. Як я став куколдом!"
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28.05.2025 04:02 Ответить
 
 