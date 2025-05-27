США створили мирний план із 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Вашингтон розробив мирний план із 22 пунктів, який не подобається ані українській стороні, ані російській.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Келлог назвав мирний план "хорошим", оскільки він "не подобається жодній із сторін".

Він також зазначив, що американський президент "розчарований російськими ударами по цивільним цілям в Україні".

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За його словами, це "обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства".

"Його розчарування зрозуміле. Те, що трапляється, коли атакують міста, коли вбивають без розбору жінок і дітей, унаслідок ракетних атака або атак безпілотників –– це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, який покликаний запобігти цьому.

Женевська конвенція –– це правила ведення війни, і це було доповненням до неї, під яким підписалися росіяни, під яким підписалися Сполучені Штати й під яким підписалися українці, і це для того, щоб запобігти цим невибірковим вбивствам, які ви бачили на вихідних", - додав Келлог.

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