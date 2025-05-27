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Новини Мирний план Трампа Мирна угода щодо припинення війни
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США створили мирний план із 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію, - Келлог

Мирний план США: Келлог каже що не подобається Україні та РФ

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Вашингтон розробив мирний план із 22 пунктів, який не подобається ані українській стороні, ані російській.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Келлог назвав мирний план "хорошим", оскільки він "не подобається жодній із сторін".

Він також зазначив, що американський президент "розчарований російськими ударами по цивільним цілям в Україні".

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За його словами, це "обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства".

"Його розчарування зрозуміле. Те, що трапляється, коли атакують міста, коли вбивають без розбору жінок і дітей, унаслідок ракетних атака або атак безпілотників –– це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, який покликаний запобігти цьому.

Женевська конвенція –– це правила ведення війни, і це було доповненням до неї, під яким підписалися росіяни, під яким підписалися Сполучені Штати й під яким підписалися українці, і це для того, щоб запобігти цим невибірковим вбивствам, які ви бачили на вихідних", - додав Келлог.

Також читайте: Війна в Україні мала б лишатися європейською ситуацією. Ми зробили набагато більше у плані коштів, ніж Європа, - Трамп

Автор: 

перемовини (2991) США (23290) Келлог Кіт (142) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+30
американський президент розочарований тим, що Україна існує, і це заважає йому рубіть бабло с рускімі.
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27.05.2025 18:33
+21
Українці розчаровані вами , шановні американці тим ,
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
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27.05.2025 18:36
+15
здача ***** територій України, заборона Україні участі в НАТО та інших військових спілках із Заходом на догоду *****, обмеження та по суті роззброєння ЗСУ технологічно, практично та кількісно, мародерне пограбування України під виглядом нчае "допомоги", etc - це не мирний план, а зрадницька капітуляція задля можливості рудому донні робити бізнес із ****** на крові та кістках України та Українців
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27.05.2025 18:37
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американський президент розочарований тим, що Україна існує, і це заважає йому рубіть бабло с рускімі.
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27.05.2025 18:33 Відповісти
про "хороший план" трампа все роз'яснено:
https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
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27.05.2025 18:44 Відповісти
Цього недоумка більше бентежить напад лебідя на його партнера в час гри в гольф на друга путлера виткофа!
Які там 22 пунктів? Як що бізнес з рашкою рудого під загрозою після нападу українського лебедя.
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27.05.2025 18:49 Відповісти
вам пора задуматься почему так ?

ах да, у вас начальник хочет торговать с оккупантами, денежки не пахнут
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27.05.2025 18:34 Відповісти
да харош так или иначе многие торгуют орками Африка Китай Индия Евпропа и чего там через Беларусь идут товарные поезда в Польшу но американцы сделали больше всех заблокировав банковскую систему и до сих пор продожают закручивать гайки
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27.05.2025 20:49 Відповісти
Так і китай з індією теж під*си. Хіба хтось каже що вони хороші?
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27.05.2025 21:41 Відповісти
Реально одні довбні в команді тампона!
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27.05.2025 18:36 Відповісти
Українці розчаровані вами , шановні американці тим ,
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
показати весь коментар
27.05.2025 18:36 Відповісти
здача ***** територій України, заборона Україні участі в НАТО та інших військових спілках із Заходом на догоду *****, обмеження та по суті роззброєння ЗСУ технологічно, практично та кількісно, мародерне пограбування України під виглядом нчае "допомоги", etc - це не мирний план, а зрадницька капітуляція задля можливості рудому донні робити бізнес із ****** на крові та кістках України та Українців
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27.05.2025 18:37 Відповісти
-"оглассите, весь список, пажжалуста..."
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27.05.2025 18:38 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
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27.05.2025 18:45 Відповісти
Прочитайте, будь ласка, весь список
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27.05.2025 18:38 Відповісти
США створили мирний план із 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію

Кароч, "Нє прішей к пи...дє рукав!"
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27.05.2025 18:39 Відповісти
ХАХХАХАХААХАХАХАХ - хваляться що їх пошлють і ті і ті
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27.05.2025 18:41 Відповісти
>> Келлог назвав мирний план "хорошим", оскільки він "не подобається жодній із сторін".

які ж вони безпросвітно тупі . Ну чому для них жертва і агресор - 2 рівні сторони ? Втрати рахують на двох, відповідальність за війну кладуть на обох, і звісно "сша рівновіддалені від обох"...Заіпали.
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27.05.2025 18:49 Відповісти
В США прийшов такий політичний світогляд що американські генерали перед одержанням чергової зірки на погон мають відрізати собі яйця. Щоб не бути занадто мужніми.
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27.05.2025 18:53 Відповісти
Чувак , який сказав, що введе тарифи проти ЄС з першого червня, опустив всі ринкові індекси американських компаній на трильйони вниз. Після вихідних, зробив пірует і відтермінував тарифи для ЄС до 9 липня. Індекси пішли на трильйони вверх. Після 4 х місяців правління Трампові родичі нашинкували капусти на трильйони. І ви щиро вірите, що йому потрібна торгівля з Кабаєвим, в якого річний ВВП цілої країни складає лише 1.5 трильйона доларів?
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27.05.2025 18:55 Відповісти
Еге...
Якщо тезісно, то прямо 1:1:

- «Какая разница.» (с)
- «В сортах дерьма, не разбираюсь.»(с)
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27.05.2025 18:56 Відповісти
Не вистачає ще: «Только не Порошенко !» (с)
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27.05.2025 19:08 Відповісти
Рекомендую вам откопать Рональда Рейгана и к его останкам генератор приспособить. Он сейчас с такой скоростью вращается что пару штатов электричеством сможет обеспечить.
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27.05.2025 18:56 Відповісти
головне щоби трампону понравився;
щоб був красивим..щоб були намальовані квіточки
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27.05.2025 19:07 Відповісти
Так в тому плані мабуть тільки один пункт кацапам і не подобається, усі інші проти України
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27.05.2025 19:11 Відповісти
Вже очевидно що трамп і ко прагнуть капітуляції України щоби догодити фюреру росрейха. Ганьба дядькові Сему!
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27.05.2025 19:35 Відповісти
То трамп *******, що давно міг московію придушити, але спасав, то Келог ********, урівнюючи жертву і агресора… Вони дійсно дебіли там- говорять те, чого не можна навіть своїм казати.
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27.05.2025 20:48 Відповісти
 
 