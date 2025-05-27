США створили мирний план із 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію, - Келлог
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Вашингтон розробив мирний план із 22 пунктів, який не подобається ані українській стороні, ані російській.
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Келлог назвав мирний план "хорошим", оскільки він "не подобається жодній із сторін".
Він також зазначив, що американський президент "розчарований російськими ударами по цивільним цілям в Україні".
За його словами, це "обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства".
"Його розчарування зрозуміле. Те, що трапляється, коли атакують міста, коли вбивають без розбору жінок і дітей, унаслідок ракетних атака або атак безпілотників –– це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, який покликаний запобігти цьому.
Женевська конвенція –– це правила ведення війни, і це було доповненням до неї, під яким підписалися росіяни, під яким підписалися Сполучені Штати й під яким підписалися українці, і це для того, щоб запобігти цим невибірковим вбивствам, які ви бачили на вихідних", - додав Келлог.
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https://censor.net/ua/resonance/3548968/myrnyyi-plan-prezydenta-trampa-oprylyudnenyyi
Які там 22 пунктів? Як що бізнес з рашкою рудого під загрозою після нападу українського лебедя.
ах да, у вас начальник хочет торговать с оккупантами, денежки не пахнут
що ви трампісти , захищаєте кремлівського
агресора і вбивцю , і абсолютно не захищаєте
Украінців , які відстоюють свою святу землю
і свою родину !!
Соромно за Вас 🙃
Кароч, "Нє прішей к пи...дє рукав!"
які ж вони безпросвітно тупі . Ну чому для них жертва і агресор - 2 рівні сторони ? Втрати рахують на двох, відповідальність за війну кладуть на обох, і звісно "сша рівновіддалені від обох"...Заіпали.
Якщо тезісно, то прямо 1:1:
- «Какая разница.» (с)
- «В сортах дерьма, не разбираюсь.»(с)
щоб був красивим..щоб були намальовані квіточки