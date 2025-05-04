РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9101 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
4 257 29

Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе к одной из сторон

Трамп о переговорах по прекращению войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.

Об этом он сказал в интервью для программы Meet the Press на NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, приблизились ли США к достижению мирного соглашения относительно завершения войны РФ против Украины. На что глава Белого дома ответил: "Надеюсь".

"Я действительно верю, что мы ближе (в достижении соглашения. - Ред.) с одной стороной и, пожалуй, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе", - сказал американский лидер.

Также его спрашивали, сколько времени он дает обеим сторонам на то, чтобы достичь соглашения. На это президент США ответил, что иногда он близок к тому, чтобы выйти из переговоров, но потом "происходят хорошие вещи".

В то же время, он заявил, что может наступить такой момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ.

"Будет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать"... Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то положительное... Возможно, ничего не получится - может быть, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ. - Ред.)", - добавил глава Белого дома.

Автор: 

переговоры (4985) Трамп Дональд (5368) война в Украине (4089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"Мирний план" Трампа це вимоги ху-йла просто перекладені англійською...
показать весь комментарий
04.05.2025 17:42
+13
Ну з ким ви "ближчі" хіба сліпий не бачить...
показать весь комментарий
04.05.2025 17:38
+11
Не забудь 9 мая на парад заїхати до #уйла.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цiкаво, кого ж треба припинить, згiдно Трампу?
показать весь комментарий
04.05.2025 17:36 Ответить
І ми всі знаємо з якою, Донні. Дякуєм, що нагадав
показать весь комментарий
04.05.2025 17:37 Ответить
Ну з ким ви "ближчі" хіба сліпий не бачить...
показать весь комментарий
04.05.2025 17:38 Ответить
лиш би не стерлися під корінь через близкість
показать весь комментарий
04.05.2025 17:58 Ответить
Так. пісюн казав про мирний план Трампа. За окремими пунктами, співпадає з баченням )(*****.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:40 Ответить
"Мирний план" Трампа це вимоги ху-йла просто перекладені англійською...
показать весь комментарий
04.05.2025 17:42 Ответить
Не забудь 9 мая на парад заїхати до #уйла.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:41 Ответить
Не поїде, він у себе відмічати буде, він же сказав, як і ху...ло, сто США виграли в ДСВ.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:52 Ответить
Для того, щоб трумпові не верзти ##$ню, йому краще взагалі не говорити.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:44 Ответить
Йому так ху...ло сказав. Що він згоден відібрати чотири області, а трампонутий з цім погодився.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:48 Ответить
Поки що чотирі.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:44 Ответить
Стосовно ненависті то він правий на всі 100! Після того шо натворили кацапи ненависть до них залишиться в українців назавжди.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:48 Ответить
Та знайдеться мільйони арестовичів.
Подивіться на Грузію, Угорщину, ту ж таки Чечню.
Сумно.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:44 Ответить
Трамп або дуня клеіть , або дійсно не знає історії України
з клятими кацапами , які нас постійно вбивали , голодом
морили та висилали цілими патріями до Сибіру !!
За що любити цих відвертих вбивць , мародерів і гвалтівників ??
показать весь комментарий
04.05.2025 17:49 Ответить
Вважає, якщо розмовляють кацапською, значить один народ. І це логічно
показать весь комментарий
04.05.2025 17:57 Ответить
Його знання у цьому предметі нульові. Як і знання з історії будь-якої іншої країни.

І навіть якби він щось знав про написане Вами, все одно була б універсальна відповідь: "I don't care".
показать весь комментарий
04.05.2025 17:57 Ответить
"Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3550367



Оняк, виявляється! То українці і кацапмюи - о не "адіннарот"? 😲 Нє ну не може один організм воювати сам з собою. 🤔 Це наче своєю ж ногою довбеш себе у голову.
показать весь комментарий
04.05.2025 17:50 Ответить
Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав глава Білого дому. Глава Былого дому негыдник ы покидьок.коли выдкрито не говорить.ПРО ВЕЛИЧЕЗНУ ОСОБИСТУ НЕНАВИСТЬ ЙОГО РАШИСТСЬКОГО СУТИНЕРА КУЙЛА,ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ (чому сутинра,?- та тому,що він поводиться як повія с американського борделю,котру купив куйло"
показать весь комментарий
04.05.2025 17:54 Ответить
Сторони конфлікту значить...
показать весь комментарий
04.05.2025 17:56 Ответить
І чого ця України ви**********. Тихенько би її замордували і пішли далі робити бізес
показать весь комментарий
04.05.2025 17:56 Ответить
Проти Байдена та його сина Зєля відкрив кримінальні справи, а Трампу віддав надра...кому це вигідно?...
показать весь комментарий
04.05.2025 18:00 Ответить
Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі... сказав Трамп цілуючи у дупу путіна.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:02 Ответить
Від "закінчу війну за 24 години" до "можливо, нічого не вийде". Амеріканська історія
показать весь комментарий
04.05.2025 18:02 Ответить
Так говорить кожна хвойда в борделі.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:12 Ответить
Це просто жах які ви всі свині! По перше Трамп президент Америки і вам нічого не винен. А по-друге хто із світових лідерів просунувся більше ніж Трамп в зупинці війни!? Трамп все вірно робить і в першу чергу він дусить Китай.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:12 Ответить
Тут народ куди не цілуй-кругом жопа.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:54 Ответить
Нормальные люди должны понимать, что обсуждать бредни этого дебила это не уважать себя.

Нам ничего не остаётся делать, как только ждать развязки этого затянувшегося кровавого шоу, в

котором два дебила с ядерными кнопками хотят поставить весь мир с ног на голову, от того,

удастся им это сделать или нет, будет зависеть есть ли у человечества шанс на выживание.
показать весь комментарий
04.05.2025 18:23 Ответить
и я даже знаю с какой
показать весь комментарий
04.05.2025 18:27 Ответить
 
 