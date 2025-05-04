Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе к одной из сторон
Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.
Об этом он сказал в интервью для программы Meet the Press на NBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила Трампа, приблизились ли США к достижению мирного соглашения относительно завершения войны РФ против Украины. На что глава Белого дома ответил: "Надеюсь".
"Я действительно верю, что мы ближе (в достижении соглашения. - Ред.) с одной стороной и, пожалуй, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе", - сказал американский лидер.
Также его спрашивали, сколько времени он дает обеим сторонам на то, чтобы достичь соглашения. На это президент США ответил, что иногда он близок к тому, чтобы выйти из переговоров, но потом "происходят хорошие вещи".
В то же время, он заявил, что может наступить такой момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ.
"Будет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать"... Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то положительное... Возможно, ничего не получится - может быть, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ. - Ред.)", - добавил глава Белого дома.
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Подивіться на Грузію, Угорщину, ту ж таки Чечню.
Сумно.
з клятими кацапами , які нас постійно вбивали , голодом
морили та висилали цілими патріями до Сибіру !!
За що любити цих відвертих вбивць , мародерів і гвалтівників ??
І навіть якби він щось знав про написане Вами, все одно була б універсальна відповідь: "I don't care".
Оняк, виявляється! То українці і кацапмюи - о не "адіннарот"? 😲 Нє ну не може один організм воювати сам з собою. 🤔 Це наче своєю ж ногою довбеш себе у голову.
Нам ничего не остаётся делать, как только ждать развязки этого затянувшегося кровавого шоу, в
котором два дебила с ядерными кнопками хотят поставить весь мир с ног на голову, от того,
удастся им это сделать или нет, будет зависеть есть ли у человечества шанс на выживание.