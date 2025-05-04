Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе к одной из сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.

Об этом он сказал в интервью для программы Meet the Press на NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, приблизились ли США к достижению мирного соглашения относительно завершения войны РФ против Украины. На что глава Белого дома ответил: "Надеюсь".

"Я действительно верю, что мы ближе (в достижении соглашения. - Ред.) с одной стороной и, пожалуй, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе", - сказал американский лидер.

Также его спрашивали, сколько времени он дает обеим сторонам на то, чтобы достичь соглашения. На это президент США ответил, что иногда он близок к тому, чтобы выйти из переговоров, но потом "происходят хорошие вещи".

В то же время, он заявил, что может наступить такой момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ.

"Будет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать"... Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то положительное... Возможно, ничего не получится - может быть, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ. - Ред.)", - добавил глава Белого дома.