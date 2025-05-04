Трамп про переговори з РФ та Україною: Ми ближчі з однією зі сторін

Президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо припинення війни РФ проти України США ближчі з однією зі сторін.

Про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа, чи наблизилися США до досягнення мирної угоди щодо завершення війни РФ проти України. На що глава Білого дому відповів: "сподіваюся".

"Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, - ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі", - сказав американський лідер.

Також у нього питали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це президент США відповів, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім "стаються хороші речі".

Водночас він заявив, що може настати такий момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ.

Читайте також: У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

"Буде час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати"... Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав глава Білого дому.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня запропонував тому підписати мирну угоду з огляду на перевагу Росії в силі та масштабах.

Читайте також: США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс