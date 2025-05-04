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Новини Мирний план Трампа Мирні перемовини
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Трамп про переговори з РФ та Україною: Ми ближчі з однією зі сторін

Трамп про перемовини щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо припинення війни РФ проти України США ближчі з однією зі сторін.

Про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа, чи наблизилися США до досягнення мирної угоди щодо завершення війни РФ проти України. На що глава Білого дому відповів: "сподіваюся".

"Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, - ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі", - сказав американський лідер.

Також у нього питали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це президент США відповів, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім "стаються хороші речі".

Водночас він заявив, що може настати такий момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ.

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"Буде час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати"... Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав глава Білого дому.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня запропонував тому підписати мирну угоду з огляду на перевагу Росії в силі та масштабах.

Читайте також: США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс

Автор: 

перемовини (2922) Трамп Дональд (5795) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+17
"Мирний план" Трампа це вимоги ху-йла просто перекладені англійською...
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04.05.2025 17:42
+15
Ну з ким ви "ближчі" хіба сліпий не бачить...
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04.05.2025 17:38
+13
Не забудь 9 мая на парад заїхати до #уйла.
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04.05.2025 17:41
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Цiкаво, кого ж треба припинить, згiдно Трампу?
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04.05.2025 17:36 Відповісти
І ми всі знаємо з якою, Донні. Дякуєм, що нагадав
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04.05.2025 17:37 Відповісти
Ну з ким ви "ближчі" хіба сліпий не бачить...
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04.05.2025 17:38 Відповісти
лиш би не стерлися під корінь через близкість
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04.05.2025 17:58 Відповісти
Так. пісюн казав про мирний план Трампа. За окремими пунктами, співпадає з баченням )(*****.
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04.05.2025 17:40 Відповісти
"Мирний план" Трампа це вимоги ху-йла просто перекладені англійською...
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04.05.2025 17:42 Відповісти
Не забудь 9 мая на парад заїхати до #уйла.
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04.05.2025 17:41 Відповісти
Не поїде, він у себе відмічати буде, він же сказав, як і ху...ло, сто США виграли в ДСВ.
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04.05.2025 17:52 Відповісти
Для того, щоб трумпові не верзти ##$ню, йому краще взагалі не говорити.
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04.05.2025 17:44 Відповісти
Йому так ху...ло сказав. Що він згоден відібрати чотири області, а трампонутий з цім погодився.
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04.05.2025 17:48 Відповісти
Поки що чотирі.
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04.05.2025 18:44 Відповісти
Стосовно ненависті то він правий на всі 100! Після того шо натворили кацапи ненависть до них залишиться в українців назавжди.
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04.05.2025 17:48 Відповісти
Та знайдеться мільйони арестовичів.
Подивіться на Грузію, Угорщину, ту ж таки Чечню.
Сумно.
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04.05.2025 18:44 Відповісти
Так, звичайно знайдуться... Але не мільйони. Україна це не Грузія, Угорщина чи Чечня...
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04.05.2025 19:11 Відповісти
Трамп або дуня клеіть , або дійсно не знає історії України
з клятими кацапами , які нас постійно вбивали , голодом
морили та висилали цілими патріями до Сибіру !!
За що любити цих відвертих вбивць , мародерів і гвалтівників ??
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04.05.2025 17:49 Відповісти
Вважає, якщо розмовляють кацапською, значить один народ. І це логічно
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04.05.2025 17:57 Відповісти
Його знання у цьому предметі нульові. Як і знання з історії будь-якої іншої країни.

І навіть якби він щось знав про написане Вами, все одно була б універсальна відповідь: "I don't care".
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04.05.2025 17:57 Відповісти
"Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3550367



Оняк, виявляється! То українці і кацапмюи - о не "адіннарот"? 😲 Нє ну не може один організм воювати сам з собою. 🤔 Це наче своєю ж ногою довбеш себе у голову.
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04.05.2025 17:50 Відповісти
Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав глава Білого дому. Глава Былого дому негыдник ы покидьок.коли выдкрито не говорить.ПРО ВЕЛИЧЕЗНУ ОСОБИСТУ НЕНАВИСТЬ ЙОГО РАШИСТСЬКОГО СУТИНЕРА КУЙЛА,ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ (чому сутинра,?- та тому,що він поводиться як повія с американського борделю,котру купив куйло"
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04.05.2025 17:54 Відповісти
Сторони конфлікту значить...
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04.05.2025 17:56 Відповісти
І чого ця України ви**********. Тихенько би її замордували і пішли далі робити бізес
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04.05.2025 17:56 Відповісти
Проти Байдена та його сина Зєля відкрив кримінальні справи, а Трампу віддав надра...кому це вигідно?...
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04.05.2025 18:00 Відповісти
Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі... сказав Трамп цілуючи у дупу путіна.
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04.05.2025 18:02 Відповісти
Від "закінчу війну за 24 години" до "можливо, нічого не вийде". Амеріканська історія
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04.05.2025 18:02 Відповісти
Так говорить кожна хвойда в борделі.
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04.05.2025 18:12 Відповісти
Це просто жах які ви всі свині! По перше Трамп президент Америки і вам нічого не винен. А по-друге хто із світових лідерів просунувся більше ніж Трамп в зупинці війни!? Трамп все вірно робить і в першу чергу він дусить Китай.
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04.05.2025 18:12 Відповісти
Тут народ куди не цілуй-кругом жопа.
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04.05.2025 18:54 Відповісти
Нормальные люди должны понимать, что обсуждать бредни этого дебила это не уважать себя.

Нам ничего не остаётся делать, как только ждать развязки этого затянувшегося кровавого шоу, в

котором два дебила с ядерными кнопками хотят поставить весь мир с ног на голову, от того,

удастся им это сделать или нет, будет зависеть есть ли у человечества шанс на выживание.
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04.05.2025 18:23 Відповісти
и я даже знаю с какой
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04.05.2025 18:27 Відповісти
Залежить з якої ноги Трамп стане...Сім п'ятниць на неділі
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04.05.2025 19:06 Відповісти
- Я бы ей вдул
- Какой из двух?
- Той которая с краю.)
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04.05.2025 19:07 Відповісти
 
 