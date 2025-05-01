УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10783 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
3 174 38

Трамп у Ватикані закликав Зеленського підписати мирну угоду, бо "Росія набагато сильніша"

Трамп розповів, про що розмовляв із Зеленським у Ватикані

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня запропонував тому підписати мирну угоду з огляду на перевагу Росії в силі та масштабах.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує The New York Post.

"Я казав йому, що це дуже добре, що якщо ми укладемо угоду, то він її підпише. Росія набагато більша і набагато сильніша", - зазначив лідер США.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Читайте: Зеленський після зустрічі з Трампом відчув, що вперше зміг змінити його ставлення до Путіна, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) США (22950) Трамп Дональд (5757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Логіка дауна з дитсадка. А чому ж тоді США злиняли із В'єтнаму та Афганістану в свій час? Аж курява знялася. Такі ж сильні були. Ідіот.
показати весь коментар
01.05.2025 10:32
+11
А скільки піаністи нахвалялися 15 хв. бесідою з рижим п.даром.
показати весь коментар
01.05.2025 10:30
+9
В лепете младенца больше здравого смысла чем в бреднях Трампа...
показати весь коментар
01.05.2025 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки піаністи нахвалялися 15 хв. бесідою з рижим п.даром.
показати весь коментар
01.05.2025 10:30 Відповісти
Схоже зеля погодився, бо трамп його тут же визнав легетимним
показати весь коментар
01.05.2025 11:00 Відповісти
Поверни ядерку, харант, тоді й поговоримо.
показати весь коментар
01.05.2025 10:30 Відповісти
Повне лайно!!!
показати весь коментар
01.05.2025 10:31 Відповісти
В лепете младенца больше здравого смысла чем в бреднях Трампа...
показати весь коментар
01.05.2025 10:31 Відповісти
кацапи, комуно-нацисти, кацапо-совки, окупанти, їхній генетичний біонепотріб, який вони напладили за 50-70 років червоної окупації, мають бути в Україні людьми не те що другого сорту, а людми 100 сорту, так як це є в країнах Балтії !!! щось не подобається - чемодан, кордон, мацковіцьків болота !!!
показати весь коментар
01.05.2025 11:05 Відповісти
Москальский першотравневий бот йде на }{уй
показати весь коментар
01.05.2025 11:06 Відповісти
Сегодня ты кацап зарегистрировался, сегодня ты отсюда и улетишь...
показати весь коментар
01.05.2025 11:31 Відповісти
Логіка дауна з дитсадка. А чому ж тоді США злиняли із В'єтнаму та Афганістану в свій час? Аж курява знялася. Такі ж сильні були. Ідіот.
показати весь коментар
01.05.2025 10:32 Відповісти
Та де ви в дитсадку знайдете настільки даунутого дауна?
показати весь коментар
01.05.2025 11:08 Відповісти
30-го квітня у В`єтнамі був величезний парад "пабєдобесія" над імперіалістичною америкою....
50-та річниця перемоги....
показати весь коментар
01.05.2025 11:11 Відповісти
Интересно а где больше католиков и греко-католиков живет у нас или в Рашке и почему Ватикан на стороне лапотных орков- сатанистов?
показати весь коментар
01.05.2025 10:33 Відповісти
Хоча у Ватикані свято вірять в бога, але чемодани з доларами то є чемодани з доларами
показати весь коментар
01.05.2025 10:41 Відповісти
Маю думку, що в Ватікані не всі богопоклонники! А з чемоданами з доларами, то тут я згоден!
показати весь коментар
01.05.2025 10:51 Відповісти
Банк Ватикану зберігає гроші диктаторів. Зокрема *****. Це єдиний банк в світі який не підлягає аудиту і дійсно гарантує банківську таємницю. Жодний суд людський не може змусити "святий банк" розкрити таємницю вкладів. ***** безумовно найбагатша особа на планеті. Ще 12 років тому його статки оцінювались в 240 мільярдів...
показати весь коментар
01.05.2025 10:52 Відповісти
Греко -католиків тролити веселіше всього.
показати весь коментар
01.05.2025 10:55 Відповісти
Самі кацапи (щойно побачив) оцінюють статки ***** в розмірі річного ВВП ********** (за 2024).
показати весь коментар
01.05.2025 12:36 Відповісти
А ****о кинув трампа.,Піськов сказав,що будемо вести діалог напряму з Україною без посередників.Смачний плювок в лице трампу і всій америці.
показати весь коментар
01.05.2025 10:33 Відповісти
То що несе піськов, та вся кацапня, не треба брати на на віру! Вони завжди брешуть! 😁
показати весь коментар
01.05.2025 10:53 Відповісти
донні, без питань, реально допоможи звільнити від окупантів Крим, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Сумщину, Херсонщину, Запоріжчину та й підпишемо
показати весь коментар
01.05.2025 10:34 Відповісти
Трамп отримав "економічну угоду", путін отримає капітуляцію, а за це патріоту зеленському дозволять залишитись при владі безстроково. Вітаю мудрий наріт💐
показати весь коментар
01.05.2025 10:39 Відповісти
Зек Вова, .
показати весь коментар
01.05.2025 12:38 Відповісти
Если сказать о трампе дурак, то это значит не сказать ничего.
показати весь коментар
01.05.2025 10:40 Відповісти
ага!
порівняння квадратного с зеленим.
ну от, підписали угоду.
кацапія відразу стала набагато слабкіша?
чи, малося на увазі: як що підпишемо, то нам знімають всі обмеження у постачанні та використанні американської зброї?
як що, ні, то зелені дегенерати, в черговий раз обісрали україну!
показати весь коментар
01.05.2025 10:43 Відповісти
Херня то все, бо від ленд-лізу чомусь дЄрмак відмовився, так йому ********** приказали. А ЗЄля, а шо зєля то пустоє місце...
показати весь коментар
01.05.2025 10:52 Відповісти
З логіки трампа виходить, що В'єтнам, Афганістан сильніше сша.
показати весь коментар
01.05.2025 10:48 Відповісти
Джерела з посиланням на агентство Bloomberg повідомляють, що путіну поставили ультиматум: або мир, або 500% митних тарифів на товари країн, які купують російські енергоносії. Як першоджерело покликаються на заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема.
показати весь коментар
01.05.2025 10:50 Відповісти
Страшне. Шо росія вже злякалася. Ні. Валити іі треба. Але всі сцуть
показати весь коментар
01.05.2025 12:11 Відповісти
Я казав йому, що це дуже добре, що якщо ми укладемо угоду, то він її підпише. Росія набагато більша і набагато сильніша", - зазначив лідер США.американське лайно ,котре визнало .що рашисти сильніші від США,ЯКЕ НЕ В ЗМОЗІ ПОСТАВИТИ СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ НА МІСЦЕ І ВЧИНИТИ НАД НИМ СПРАВЕДЛИВИЙ СУД...ПОСІБНИКИ КУЙЛА І СПІВУЧАСНИКИ.КОТРІ ДОПОМАГАЮТЬ КУЙЛУ В ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
показати весь коментар
01.05.2025 11:00 Відповісти
Чонгар ЗДАЛИ свідомо? ЧОРНОВІЛ шокує новими фактами!
https://youtu.be/ttZ6_rW813s
показати весь коментар
01.05.2025 11:27 Відповісти
це капітуляція
показати весь коментар
01.05.2025 12:05 Відповісти
Ааа, панятна.. а Україну досі росія не захопила, бо «жаліє іі», вгадав? Сцк, ну яке ти риже ідіот!
показати весь коментар
01.05.2025 12:10 Відповісти
российская армия настолько "намного" сильна, что за 3 года захватила только половину Донецкой области, а до этого удрав сверкая пятками из-под Киева, из Херсонской и Харьковской областей, более полгода не могла зачистить свою же Курскую область, Черноморский флот лежит на дне, а остатки бежали в Новороссийск, авиация драпанула чуть ли не к Уралу.
Настолько "намного" сильна, что воюет уже на танках 40-50 х годов: Т-34 и Т-62
Скоро на вооружении у этой армии будут кавалерия, ослиные и велосипедные войска
показати весь коментар
01.05.2025 12:17 Відповісти
Зеленскій там на все погодився. Трамп і Ко регулярно про це говорять.
показати весь коментар
01.05.2025 12:18 Відповісти
"Росія набагато сильніша"
-----------------------------------------
Настолько "сильніша", что за две войны не смогла победить территориально маленькую Чечню, не имевшую на вооружении ни танков, ни авиации
показати весь коментар
01.05.2025 12:20 Відповісти
 
 