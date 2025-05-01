Трамп у Ватикані закликав Зеленського підписати мирну угоду, бо "Росія набагато сильніша"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня запропонував тому підписати мирну угоду з огляду на перевагу Росії в силі та масштабах.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує The New York Post.

"Я казав йому, що це дуже добре, що якщо ми укладемо угоду, то він її підпише. Росія набагато більша і набагато сильніша", - зазначив лідер США.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

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