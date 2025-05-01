Трамп у Ватикані закликав Зеленського підписати мирну угоду, бо "Росія набагато сильніша"
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані минулого тижня запропонував тому підписати мирну угоду з огляду на перевагу Росії в силі та масштабах.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує The New York Post.
"Я казав йому, що це дуже добре, що якщо ми укладемо угоду, то він її підпише. Росія набагато більша і набагато сильніша", - зазначив лідер США.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
Топ коментарі
+15 Gary Grant
показати весь коментар01.05.2025 10:32
+11 Василь Довганенко #589385
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+9 Серый Вовк
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50-та річниця перемоги....
порівняння квадратного с зеленим.
ну от, підписали угоду.
кацапія відразу стала набагато слабкіша?
чи, малося на увазі: як що підпишемо, то нам знімають всі обмеження у постачанні та використанні американської зброї?
як що, ні, то зелені дегенерати, в черговий раз обісрали україну!
https://youtu.be/ttZ6_rW813s
Настолько "намного" сильна, что воюет уже на танках 40-50 х годов: Т-34 и Т-62
Скоро на вооружении у этой армии будут кавалерия, ослиные и велосипедные войска
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Настолько "сильніша", что за две войны не смогла победить территориально маленькую Чечню, не имевшую на вооружении ни танков, ни авиации