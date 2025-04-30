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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський після зустрічі з Трампом відчув, що вперше зміг змінити його ставлення до Путіна, - Axios

Зеленський та Трамп

Після зустрічі із американським лідером у Ватикані Володимир Зеленський відчув, що вперше зміг хоча б частково змінити думку Дональда Трампа про диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Підхід Трампа до Путіна

Зазначається, що Зеленський використав свої 15 хвилин з президентом Трампом у Ватикані, закликавши його зайняти більш жорстку позицію щодо Володимира Путіна і переглянути пріоритети щодо припинення вогню.

Під час зустрічі український президент наголосив Трампу, що Путін не змінить своєї позиції без додаткового тиску з боку США.

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У відповідь Трамп зазначив, що, можливо, йому доведеться скоригувати своє ставлення до Путіна.

Зеленський також наполягав на тому, щоб Трамп повернувся до своєї початкової пропозиції про безумовне припинення вогню як відправної точки для мирних переговорів, яку Україна прийняла, але Росія відхилила.

Зі слів джерел видання, Трамп начебто погодився на таку пропозицію. У Білому домі цю інформацію не підтвердили й не спростували, а представник Зеленського відмовився коментувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не просив Макрона піти з зустрічі, залишивши їх із Зеленським тет-а-тет у Римі, - Telegraph

Питання Криму

Окрім цього, президент України повторив свою позицію щодо Криму — Київ не визнає його російською територією. Трамп у відповідь чітко дав зрозуміти, що не очікує цього від президента України. За планом, який обговорюється, йдеться про те, що російським півострів визнає США, а не Україна.

Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів заради завершення війни — але потрібні чітких і надійних гарантій безпеки для України. Під час розмови Трамп також наголосив на необхідності якнайшвидшого підписання двосторонньої угоди між США та Україною щодо постачання корисних копалин.

Як зазначає Axios, однією з причин, чому ця розмова пройшла у більш позитивному ключі, могла стати відсутність віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, яких в Україні сприймають як прихильників проросійської позиції.

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Підготовка до зустрічі

Axios також пише, що Україна перед похороном Папи Римського Франциска отримала "сигнали" про те, що Трамп готовий зустрітися із Зеленським у кулуарах. Радники Зеленського перед зустріччю побоювалися розмови віч-на-віч після сварки в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, тому заздалегідь нічого не було вирішено.

Початково передбачалося, що лідери України та США зможуть поговорити після церемонії. Проте вже на місці президенти несподівано перетнулися й вирішили провести розмову тет-а-тет у базиліці Святого Петра. Зустріч тривала приблизно пʼятнадцять хвилин.

Наступного дня, 27 квітня, Зеленський мав дати інтерв'ю каналу ABC, але президент України вирішив скасувати його нібито через технічні неполадки з перекладом. Джерело видання вважає, що Зеленський "не хотів ризикувати" після гарної зустрічі з Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Римі. Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) путін володимир (23846) Трамп Дональд (5740)


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Топ коментарі
+6
відчув, сподівається, вірить - це рівень діпломатіїї від Зе
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30.04.2025 16:22
+4
Вже один раз одному утирку хотів в очі подивитись , щоб і в рижого баньки з орбіт не вилізли .
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30.04.2025 16:22
+4
По справах будемо бачити, а не по твоїй балаканині, кіздабол чмошний.
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30.04.2025 16:24
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15 хв а тут тільки писанини на пів - години - хто це чув . бачив?
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30.04.2025 16:20 Відповісти
Вже один раз одному утирку хотів в очі подивитись , щоб і в рижого баньки з орбіт не вилізли .
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30.04.2025 16:22 Відповісти
От не треба ставити не зручні питання. Треба вірити ще на слово. Він не збреше.
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30.04.2025 16:24 Відповісти
Та вже починаю в"їзжати шо в цьому світі ніхто не бреше - ні президенти - ні журналісти
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30.04.2025 16:28 Відповісти
відчув, сподівається, вірить - це рівень діпломатіїї від Зе
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30.04.2025 16:22 Відповісти
По справах будемо бачити, а не по твоїй балаканині, кіздабол чмошний.
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30.04.2025 16:24 Відповісти
нащо так грубо про Axios
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30.04.2025 16:30 Відповісти
Внесу трохи критичного мислення: Якісь "джерела" в якомусь "Аксіосі" пишуть про те, що "відчув зеленський" в трамповій голові. Критикам того, що я написав: жодне офіц. джерело нічого не коментувало щодо тих 15 хвилин в святого Петра( ) ) базилиці.
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30.04.2025 16:28 Відповісти
"Зеленський після зустрічі з Трампом відчув, що вперше зміг змінити його ставлення до Путіна" - Харків, і не тільки, сьогоднішньої ночі це відчув повною мірою.
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30.04.2025 16:29 Відповісти
а до України?
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30.04.2025 16:32 Відповісти
Трампон - чудовий хлопець, до нього всі прислухаються, він може за 24 години зупинити війну, сонце питає саме в ньго "чи можна сходити", дощик без дозволу не закрапає і, раптом, якесь зелене нелох, нетряпка боневтік зміг за 15 хв. змінити його ставлення до чогось?!
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30.04.2025 16:35 Відповісти
З нього такий психолог,як з буданоффа-провидець.
Але козирю легше працювати з такими кловунами.
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30.04.2025 16:44 Відповісти
Відчув? Значить Зєля - екстрасенс.
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30.04.2025 16:46 Відповісти
Неймовірно!..... зміг за 15 хв. змінити його ставлення ..... А що, там був рояль?!
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30.04.2025 16:48 Відповісти
А може дійсно зЄ володіє магією переконання і за 15 хвилин може переконати Трампа? Правда із цих 15 хвилин, мабуть більше говорив Трамп і вава у своїй макітрі перекладав що він йому каже, так що питання про чуйку реторичне
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30.04.2025 16:51 Відповісти
Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів Джерело: https://censor.net/ua/n3549674
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30.04.2025 17:25 Відповісти
Один відчув що він може бути Папою, всім папам Папа, другий відчув що той що відчув себе Папою змінив ставлення до *****.
Так вони посиділи, повідчували себе кім хочуть, а потім пішли в різні боки, два відчувателя, рудий та зелений. А що там десь в себе на болотах відчув *****, знає тільки саме *****, але точно не бажання "миру".
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30.04.2025 17:35 Відповісти
Трудно сказать, то ли он смешной, то ли наивный, что можно почувствовать после общения с

дебилом?
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30.04.2025 17:37 Відповісти
 
 