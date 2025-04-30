Зеленський після зустрічі з Трампом відчув, що вперше зміг змінити його ставлення до Путіна, - Axios

Після зустрічі із американським лідером у Ватикані Володимир Зеленський відчув, що вперше зміг хоча б частково змінити думку Дональда Трампа про диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Підхід Трампа до Путіна

Зазначається, що Зеленський використав свої 15 хвилин з президентом Трампом у Ватикані, закликавши його зайняти більш жорстку позицію щодо Володимира Путіна і переглянути пріоритети щодо припинення вогню.

Під час зустрічі український президент наголосив Трампу, що Путін не змінить своєї позиції без додаткового тиску з боку США.

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У відповідь Трамп зазначив, що, можливо, йому доведеться скоригувати своє ставлення до Путіна.

Зеленський також наполягав на тому, щоб Трамп повернувся до своєї початкової пропозиції про безумовне припинення вогню як відправної точки для мирних переговорів, яку Україна прийняла, але Росія відхилила.

Зі слів джерел видання, Трамп начебто погодився на таку пропозицію. У Білому домі цю інформацію не підтвердили й не спростували, а представник Зеленського відмовився коментувати.

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Питання Криму

Окрім цього, президент України повторив свою позицію щодо Криму — Київ не визнає його російською територією. Трамп у відповідь чітко дав зрозуміти, що не очікує цього від президента України. За планом, який обговорюється, йдеться про те, що російським півострів визнає США, а не Україна.

Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів заради завершення війни — але потрібні чітких і надійних гарантій безпеки для України. Під час розмови Трамп також наголосив на необхідності якнайшвидшого підписання двосторонньої угоди між США та Україною щодо постачання корисних копалин.

Як зазначає Axios, однією з причин, чому ця розмова пройшла у більш позитивному ключі, могла стати відсутність віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, яких в Україні сприймають як прихильників проросійської позиції.

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Підготовка до зустрічі

Axios також пише, що Україна перед похороном Папи Римського Франциска отримала "сигнали" про те, що Трамп готовий зустрітися із Зеленським у кулуарах. Радники Зеленського перед зустріччю побоювалися розмови віч-на-віч після сварки в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, тому заздалегідь нічого не було вирішено.

Початково передбачалося, що лідери України та США зможуть поговорити після церемонії. Проте вже на місці президенти несподівано перетнулися й вирішили провести розмову тет-а-тет у базиліці Святого Петра. Зустріч тривала приблизно пʼятнадцять хвилин.

Наступного дня, 27 квітня, Зеленський мав дати інтерв'ю каналу ABC, але президент України вирішив скасувати його нібито через технічні неполадки з перекладом. Джерело видання вважає, що Зеленський "не хотів ризикувати" після гарної зустрічі з Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Римі. Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною.