Зеленский после встречи с Трампом почувствовал, что впервые смог изменить его отношение к Путину, - Axios

После встречи с американским лидером в Ватикане Владимир Зеленский почувствовал, что впервые смог хотя бы частично изменить мнение Дональда Трампа о диктаторе РФ Владимире Путине.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подход Трампа к Путину

Отмечается, что Зеленский использовал свои 15 минут с президентом Трампом в Ватикане, призвав его занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина и пересмотреть приоритеты по прекращению огня.

Во время встречи украинский президент подчеркнул Трампу, что Путин не изменит своей позиции без дополнительного давления со стороны США.

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В ответ Трамп отметил, что, возможно, ему придется скорректировать свое отношение к Путину.

Зеленский также настаивал на том, чтобы Трамп вернулся к своему первоначальному предложению о безусловном прекращении огня как отправной точки для мирных переговоров, которое Украина приняла, но Россия отклонила.

По словам источников издания, Трамп якобы согласился на такое предложение. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли, а представитель Зеленского отказался комментировать.

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Вопрос Крыма

Кроме этого, президент Украины повторил свою позицию по Крыму - Киев не признает его российской территорией. Трамп в ответ четко дал понять, что не ожидает этого от президента Украины. По плану, который обсуждается, речь идет о том, что российским полуостров признает США, а не Украина.

Зеленский также заверил Трампа, что готов к компромиссам ради завершения войны - но нужны четкие и надежные гарантии безопасности для Украины. Во время разговора Трамп также отметил необходимость скорейшего подписания двустороннего соглашения между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых.

Как отмечает Axios, одной из причин, почему этот разговор прошел в более позитивном ключе, могло стать отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, которых в Украине воспринимают как сторонников пророссийской позиции.

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Подготовка к встрече

Axios также пишет, что Украина перед похоронами Папы Римского Франциска получила "сигналы" о том, что Трамп готов встретиться с Зеленским в кулуарах. Советники Зеленского перед встречей опасались разговора с глазу на глаз после ссоры в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, поэтому заранее ничего не было решено.

Изначально предполагалось, что лидеры Украины и США смогут поговорить после церемонии. Однако уже на месте президенты неожиданно пересеклись и решили провести разговор тет-а-тет в базилике Святого Петра. Встреча длилась примерно пятнадцать минут.

На следующий день, 27 апреля, Зеленский должен был дать интервью каналу ABC, но президент Украины решил отменить его якобы из-за технических неполадок с переводом. Источник издания считает, что Зеленский "не хотел рисковать" после хорошей встречи с Трампом.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Риме. Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической.