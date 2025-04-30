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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский после встречи с Трампом почувствовал, что впервые смог изменить его отношение к Путину, - Axios

Зеленский и Трамп

После встречи с американским лидером в Ватикане Владимир Зеленский почувствовал, что впервые смог хотя бы частично изменить мнение Дональда Трампа о диктаторе РФ Владимире Путине.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подход Трампа к Путину

Отмечается, что Зеленский использовал свои 15 минут с президентом Трампом в Ватикане, призвав его занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина и пересмотреть приоритеты по прекращению огня.

Во время встречи украинский президент подчеркнул Трампу, что Путин не изменит своей позиции без дополнительного давления со стороны США.

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В ответ Трамп отметил, что, возможно, ему придется скорректировать свое отношение к Путину.

Зеленский также настаивал на том, чтобы Трамп вернулся к своему первоначальному предложению о безусловном прекращении огня как отправной точки для мирных переговоров, которое Украина приняла, но Россия отклонила.

По словам источников издания, Трамп якобы согласился на такое предложение. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли, а представитель Зеленского отказался комментировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не просил Макрона уйти со встречи, оставив их с Зеленским тет-а-тет в Риме, - Telegraph

Вопрос Крыма

Кроме этого, президент Украины повторил свою позицию по Крыму - Киев не признает его российской территорией. Трамп в ответ четко дал понять, что не ожидает этого от президента Украины. По плану, который обсуждается, речь идет о том, что российским полуостров признает США, а не Украина.

Зеленский также заверил Трампа, что готов к компромиссам ради завершения войны - но нужны четкие и надежные гарантии безопасности для Украины. Во время разговора Трамп также отметил необходимость скорейшего подписания двустороннего соглашения между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых.

Как отмечает Axios, одной из причин, почему этот разговор прошел в более позитивном ключе, могло стать отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, которых в Украине воспринимают как сторонников пророссийской позиции.

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Подготовка к встрече

Axios также пишет, что Украина перед похоронами Папы Римского Франциска получила "сигналы" о том, что Трамп готов встретиться с Зеленским в кулуарах. Советники Зеленского перед встречей опасались разговора с глазу на глаз после ссоры в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, поэтому заранее ничего не было решено.

Изначально предполагалось, что лидеры Украины и США смогут поговорить после церемонии. Однако уже на месте президенты неожиданно пересеклись и решили провести разговор тет-а-тет в базилике Святого Петра. Встреча длилась примерно пятнадцать минут.

На следующий день, 27 апреля, Зеленский должен был дать интервью каналу ABC, но президент Украины решил отменить его якобы из-за технических неполадок с переводом. Источник издания считает, что Зеленский "не хотел рисковать" после хорошей встречи с Трампом.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Риме. Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) путин владимир (31295) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+5
відчув, сподівається, вірить - це рівень діпломатіїї від Зе
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30.04.2025 16:22
+4
По справах будемо бачити, а не по твоїй балаканині, кіздабол чмошний.
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30.04.2025 16:24
+3
Вже один раз одному утирку хотів в очі подивитись , щоб і в рижого баньки з орбіт не вилізли .
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30.04.2025 16:22
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Правила форума Совет форумчан
15 хв а тут тільки писанини на пів - години - хто це чув . бачив?
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30.04.2025 16:20 Ответить
Вже один раз одному утирку хотів в очі подивитись , щоб і в рижого баньки з орбіт не вилізли .
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30.04.2025 16:22 Ответить
От не треба ставити не зручні питання. Треба вірити ще на слово. Він не збреше.
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30.04.2025 16:24 Ответить
Та вже починаю в"їзжати шо в цьому світі ніхто не бреше - ні президенти - ні журналісти
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30.04.2025 16:28 Ответить
відчув, сподівається, вірить - це рівень діпломатіїї від Зе
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30.04.2025 16:22 Ответить
По справах будемо бачити, а не по твоїй балаканині, кіздабол чмошний.
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30.04.2025 16:24 Ответить
нащо так грубо про Axios
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30.04.2025 16:30 Ответить
Внесу трохи критичного мислення: Якісь "джерела" в якомусь "Аксіосі" пишуть про те, що "відчув зеленський" в трамповій голові. Критикам того, що я написав: жодне офіц. джерело нічого не коментувало щодо тих 15 хвилин в святого Петра( ) ) базилиці.
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30.04.2025 16:28 Ответить
"Зеленський після зустрічі з Трампом відчув, що вперше зміг змінити його ставлення до Путіна" - Харків, і не тільки, сьогоднішньої ночі це відчув повною мірою.
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30.04.2025 16:29 Ответить
а до України?
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30.04.2025 16:32 Ответить
Трампон - чудовий хлопець, до нього всі прислухаються, він може за 24 години зупинити війну, сонце питає саме в ньго "чи можна сходити", дощик без дозволу не закрапає і, раптом, якесь зелене нелох, нетряпка боневтік зміг за 15 хв. змінити його ставлення до чогось?!
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30.04.2025 16:35 Ответить
З нього такий психолог,як з буданоффа-провидець.
Але козирю легше працювати з такими кловунами.
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30.04.2025 16:44 Ответить
Відчув? Значить Зєля - екстрасенс.
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30.04.2025 16:46 Ответить
Неймовірно!..... зміг за 15 хв. змінити його ставлення ..... А що, там був рояль?!
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30.04.2025 16:48 Ответить
А може дійсно зЄ володіє магією переконання і за 15 хвилин може переконати Трампа? Правда із цих 15 хвилин, мабуть більше говорив Трамп і вава у своїй макітрі перекладав що він йому каже, так що питання про чуйку реторичне
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30.04.2025 16:51 Ответить
Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів Джерело: https://censor.net/ua/n3549674
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30.04.2025 17:25 Ответить
 
 