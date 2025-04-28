Трамп не просил Макрона уйти со встречи, оставив их с Зеленским тет-а-тет в Риме, - Telegraph

СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил лидера Эмманюэля Макрона уйти со встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Елисейском дворце такие слухи опровергли.

Об этом изданию Telegraph заявил источник в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На видео перед встречей Трампа и Зеленского, которое распространил Белый дом, видно, как сначала в зале Базилики Святого Петра расставляют три стула. Из-за этого появились предположения, что Макрон также хотел участвовать в разговоре.

Однако, когда он подходил к американскому и украинскому президентам, Трамп что-то сказал ему, а Зеленский, соглашаясь, кивнул. Далее переговоры продолжались только между ними двумя.

Британский таблоид Sun анализировал видео и якобы прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону: "Ты здесь ни к чему, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".

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В Елисейском дворце отвергли слухи, что Макрона попросили не участвовать в разговоре. Там говорят, что тот заранее поговорил с Зеленским, чтобы тот мог напрямую пообщаться с Трампом.