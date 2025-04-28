Трамп не просил Макрона уйти со встречи, оставив их с Зеленским тет-а-тет в Риме, - Telegraph
СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил лидера Эмманюэля Макрона уйти со встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Елисейском дворце такие слухи опровергли.
Об этом изданию Telegraph заявил источник в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
На видео перед встречей Трампа и Зеленского, которое распространил Белый дом, видно, как сначала в зале Базилики Святого Петра расставляют три стула. Из-за этого появились предположения, что Макрон также хотел участвовать в разговоре.
Однако, когда он подходил к американскому и украинскому президентам, Трамп что-то сказал ему, а Зеленский, соглашаясь, кивнул. Далее переговоры продолжались только между ними двумя.
Британский таблоид Sun анализировал видео и якобы прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону: "Ты здесь ни к чему, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".
В Елисейском дворце отвергли слухи, что Макрона попросили не участвовать в разговоре. Там говорят, что тот заранее поговорил с Зеленским, чтобы тот мог напрямую пообщаться с Трампом.
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Точно - не просив. Трамп погнав Макрона з зустрічі, як драного кота. А Макрон тепер викручується - бо за таке він мав би Трампу по чоловічому в рило дати - але ж отака вона "велика політика"... Обісраний має обтікати мовчки. Трампу треба Зеленському мізки вкручувати виключно наодинці - так легше нашого дурника пришпарювати.
ЗМІ писали .. А лохи вірили .
Щось я не бачив на відео з Ватикану , поряд біля Зеленського , Макрона і іржавого - жодного журналюги . То звідки ж вони знали про що вони там розмовляли !? Чи може вони трампу "жучків " напхали в пінджак з галстуком ??