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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Трамп не просил Макрона уйти со встречи, оставив их с Зеленским тет-а-тет в Риме, - Telegraph

Европа должна отбросить зависимость от США, заявил Макрон

СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил лидера Эмманюэля Макрона уйти со встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Елисейском дворце такие слухи опровергли.

Об этом изданию Telegraph заявил источник в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На видео перед встречей Трампа и Зеленского, которое распространил Белый дом, видно, как сначала в зале Базилики Святого Петра расставляют три стула. Из-за этого появились предположения, что Макрон также хотел участвовать в разговоре.

Однако, когда он подходил к американскому и украинскому президентам, Трамп что-то сказал ему, а Зеленский, соглашаясь, кивнул. Далее переговоры продолжались только между ними двумя.

Британский таблоид Sun анализировал видео и якобы прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону: "Ты здесь ни к чему, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Волц

В Елисейском дворце отвергли слухи, что Макрона попросили не участвовать в разговоре. Там говорят, что тот заранее поговорил с Зеленским, чтобы тот мог напрямую пообщаться с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20417) Трамп Дональд (5286) Макрон Эмманюэль (1308)


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Топ комментарии
+4
От тупі журналюшки, третій стілець був для дЄрьмака, "наша" віслючина без нього і в туалет не сходить.
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28.04.2025 09:02
+3
А хіба його версія не "правдоподібна"? Можливо, Макрон просто не захотів публічного "шкандалю" - бо більш вихований, ніж той "носоріг". Тому повів себе за принципом: "Не чіпай гімно - смердіть не буде...".
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28.04.2025 09:14
+2
Хочуть врятувати обличчя ? Звісно трамп послав Макрона, це в стилі трампа
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28.04.2025 08:52
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Сам додув?
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28.04.2025 08:50 Ответить
Ще не вистачало з Європою розсертися
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28.04.2025 08:51 Ответить
Хочуть врятувати обличчя ? Звісно трамп послав Макрона, це в стилі трампа
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28.04.2025 08:52 Ответить
а якщо ні, то з'їси панталони святої вавироджениці?
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28.04.2025 09:03 Ответить
Тупий комент
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28.04.2025 09:09 Ответить
А хіба його версія не "правдоподібна"? Можливо, Макрон просто не захотів публічного "шкандалю" - бо більш вихований, ніж той "носоріг". Тому повів себе за принципом: "Не чіпай гімно - смердіть не буде...".
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28.04.2025 09:14 Ответить
Яре, навіщо вам підспівувати цьому хору із хайпом, Трамп президент США і нехай місцеві його приборкують та сумніваюсь, щоб він хрюкнув щось Макрону (має шавок для цього). А віслюка, що замішав кров українців у асфальт, ліплять героїчну постать незламності, а там судити потрібно та цілому світу розжовувати, що воно пи.діло та як про.бало...
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28.04.2025 09:35 Ответить
Ти що - до цих пір не помітив, що я не створюю собі "кумирів"? Для мене немає ніяких авторитетів... Я лише "**********" людей, щоб вони глянули на подію з "іншої" точки зору... Простіше кажучи, "беру за вуха і повертаю голову в "іншому" напрямку"...
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28.04.2025 09:42 Ответить
в даному випадку ви підспівуєте, а в іншу сторону "глянути"- це було від мене та цілком адекватному форумчанину.
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28.04.2025 09:54 Ответить
У мене свій "кут зору", а у мене - свій... Головне, не розводить "срач" на голому місці...
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28.04.2025 10:00 Ответить
Тайна третьего стула не раскрыта
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28.04.2025 08:53 Ответить
Ну що казати, скоро нас і ЄС покине з таким відношенням
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28.04.2025 08:54 Ответить
От тупі журналюшки, третій стілець був для дЄрьмака, "наша" віслючина без нього і в туалет не сходить.
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28.04.2025 09:02 Ответить
Третій стілець був для перекладача, але Трамп зрозумів, що черговий десяток вибачень він зможе зрозуміти і сам.
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28.04.2025 09:06 Ответить
- слишиш ти, у мене всі карти!
- дякую, дякую, дуже дякую...
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28.04.2025 09:32 Ответить
Трамп не просив Макрона піти з зустрічі

Точно - не просив. Трамп погнав Макрона з зустрічі, як драного кота. А Макрон тепер викручується - бо за таке він мав би Трампу по чоловічому в рило дати - але ж отака вона "велика політика"... Обісраний має обтікати мовчки. Трампу треба Зеленському мізки вкручувати виключно наодинці - так легше нашого дурника пришпарювати.
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28.04.2025 09:09 Ответить
28.04.2025 09:03
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28.04.2025 09:40 Ответить
Тайна третьйево стула сахраняєцца...
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28.04.2025 09:10 Ответить
Класика. Кинули здихлячу кішку на стіл.
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28.04.2025 09:16 Ответить
Ну, ясен пень. Спростували. Просив пiти, это ж значит "прогнал". Кто в этом признается?
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28.04.2025 09:17 Ответить
Скорее всего так и было. Эй парень, как тебя там, Мануель? Сбегай за кофе. А ты бородатый мальчик иди сюда.
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28.04.2025 09:23 Ответить
ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп ...... Джерело: https://censor.net/ua/n3549127
ЗМІ писали .. А лохи вірили .
Щось я не бачив на відео з Ватикану , поряд біля Зеленського , Макрона і іржавого - жодного журналюги . То звідки ж вони знали про що вони там розмовляли !? Чи може вони трампу "жучків " напхали в пінджак з галстуком ??
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28.04.2025 09:30 Ответить
Третій стілець був для Папи, але потім трамп узнав, що Папа помер і він сам на його похороні.
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28.04.2025 10:28 Ответить
 
 