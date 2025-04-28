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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Трамп не просив Макрона піти з зустрічі, залишивши їх із Зеленським тет-а-тет у Римі, - Telegraph

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп начебто просив лідера Емманюеля Макрона піти з зустрічі з їхнім українським колегою Володимиром Зеленським. В Єлисейському палаці такі чутки спростували.

Про це виданню Telegraph заявило джерело в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На відео перед зустріччю Трампа й Зеленського, яке поширив Білий дім, видно, як спершу в залі Базиліки Святого Петра розставляють три стільці. Через це з’явилися припущення, що Макрон також хотів брати участь у розмові.

Однак, коли він підходив до американського й українського президентів, Трамп щось сказав йому, а Зеленський, погоджуючись, кивнув. Далі переговори тривали лише між ними двома.

Британський таблоїд Sun аналізував відео і нібито прочитав з губ, що Трамп сказав Макрону: "Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц

У Єлисейському палаці відкинули чутки, що Макрона попросили не брати участі в розмові. Там кажуть, що той заздалегідь поговорив із Зеленським, щоб той міг безпосередньо поспілкуватися з Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) Трамп Дональд (5706) Макрон Емманюель (1462)


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Топ коментарі
+4
От тупі журналюшки, третій стілець був для дЄрьмака, "наша" віслючина без нього і в туалет не сходить.
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28.04.2025 09:02
+2
Хочуть врятувати обличчя ? Звісно трамп послав Макрона, це в стилі трампа
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28.04.2025 08:52
+2
Тайна третьего стула не раскрыта
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28.04.2025 08:53
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Сам додув?
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28.04.2025 08:50 Відповісти
Ще не вистачало з Європою розсертися
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28.04.2025 08:51 Відповісти
Хочуть врятувати обличчя ? Звісно трамп послав Макрона, це в стилі трампа
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28.04.2025 08:52 Відповісти
а якщо ні, то з'їси панталони святої вавироджениці?
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28.04.2025 09:03 Відповісти
Тупий комент
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28.04.2025 09:09 Відповісти
А хіба його версія не "правдоподібна"? Можливо, Макрон просто не захотів публічного "шкандалю" - бо більш вихований, ніж той "носоріг". Тому повів себе за принципом: "Не чіпай гімно - смердіть не буде...".
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28.04.2025 09:14 Відповісти
Яре, навіщо вам підспівувати цьому хору із хайпом, Трамп президент США і нехай місцеві його приборкують та сумніваюсь, щоб він хрюкнув щось Макрону (має шавок для цього). А віслюка, що замішав кров українців у асфальт, ліплять героїчну постать незламності, а там судити потрібно та цілому світу розжовувати, що воно пи.діло та як про.бало...
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28.04.2025 09:35 Відповісти
Ти що - до цих пір не помітив, що я не створюю собі "кумирів"? Для мене немає ніяких авторитетів... Я лише "**********" людей, щоб вони глянули на подію з "іншої" точки зору... Простіше кажучи, "беру за вуха і повертаю голову в "іншому" напрямку"...
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28.04.2025 09:42 Відповісти
в даному випадку ви підспівуєте, а в іншу сторону "глянути"- це було від мене та цілком адекватному форумчанину.
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28.04.2025 09:54 Відповісти
У мене свій "кут зору", а у мене - свій... Головне, не розводить "срач" на голому місці...
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28.04.2025 10:00 Відповісти
Тайна третьего стула не раскрыта
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28.04.2025 08:53 Відповісти
Ну що казати, скоро нас і ЄС покине з таким відношенням
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28.04.2025 08:54 Відповісти
От тупі журналюшки, третій стілець був для дЄрьмака, "наша" віслючина без нього і в туалет не сходить.
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28.04.2025 09:02 Відповісти
Третій стілець був для перекладача, але Трамп зрозумів, що черговий десяток вибачень він зможе зрозуміти і сам.
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28.04.2025 09:06 Відповісти
- слишиш ти, у мене всі карти!
- дякую, дякую, дуже дякую...
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28.04.2025 09:32 Відповісти
Трамп не просив Макрона піти з зустрічі

Точно - не просив. Трамп погнав Макрона з зустрічі, як драного кота. А Макрон тепер викручується - бо за таке він мав би Трампу по чоловічому в рило дати - але ж отака вона "велика політика"... Обісраний має обтікати мовчки. Трампу треба Зеленському мізки вкручувати виключно наодинці - так легше нашого дурника пришпарювати.
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28.04.2025 09:09 Відповісти
28.04.2025 09:03
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28.04.2025 09:40 Відповісти
Тайна третьйево стула сахраняєцца...
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28.04.2025 09:10 Відповісти
Класика. Кинули здихлячу кішку на стіл.
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28.04.2025 09:16 Відповісти
Ну, ясен пень. Спростували. Просив пiти, это ж значит "прогнал". Кто в этом признается?
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28.04.2025 09:17 Відповісти
Скорее всего так и было. Эй парень, как тебя там, Мануель? Сбегай за кофе. А ты бородатый мальчик иди сюда.
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28.04.2025 09:23 Відповісти
ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп ...... Джерело: https://censor.net/ua/n3549127
ЗМІ писали .. А лохи вірили .
Щось я не бачив на відео з Ватикану , поряд біля Зеленського , Макрона і іржавого - жодного журналюги . То звідки ж вони знали про що вони там розмовляли !? Чи може вони трампу "жучків " напхали в пінджак з галстуком ??
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28.04.2025 09:30 Відповісти
 
 