Трамп не просив Макрона піти з зустрічі, залишивши їх із Зеленським тет-а-тет у Римі, - Telegraph

ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп начебто просив лідера Емманюеля Макрона піти з зустрічі з їхнім українським колегою Володимиром Зеленським. В Єлисейському палаці такі чутки спростували.

Про це виданню Telegraph заявило джерело в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На відео перед зустріччю Трампа й Зеленського, яке поширив Білий дім, видно, як спершу в залі Базиліки Святого Петра розставляють три стільці. Через це з’явилися припущення, що Макрон також хотів брати участь у розмові.

Однак, коли він підходив до американського й українського президентів, Трамп щось сказав йому, а Зеленський, погоджуючись, кивнув. Далі переговори тривали лише між ними двома.

Британський таблоїд Sun аналізував відео і нібито прочитав з губ, що Трамп сказав Макрону: "Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц

У Єлисейському палаці відкинули чутки, що Макрона попросили не брати участі в розмові. Там кажуть, що той заздалегідь поговорив із Зеленським, щоб той міг безпосередньо поспілкуватися з Трампом.