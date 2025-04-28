Трамп не просив Макрона піти з зустрічі, залишивши їх із Зеленським тет-а-тет у Римі, - Telegraph
ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трамп начебто просив лідера Емманюеля Макрона піти з зустрічі з їхнім українським колегою Володимиром Зеленським. В Єлисейському палаці такі чутки спростували.
Про це виданню Telegraph заявило джерело в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
На відео перед зустріччю Трампа й Зеленського, яке поширив Білий дім, видно, як спершу в залі Базиліки Святого Петра розставляють три стільці. Через це з’явилися припущення, що Макрон також хотів брати участь у розмові.
Однак, коли він підходив до американського й українського президентів, Трамп щось сказав йому, а Зеленський, погоджуючись, кивнув. Далі переговори тривали лише між ними двома.
Британський таблоїд Sun аналізував відео і нібито прочитав з губ, що Трамп сказав Макрону: "Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути".
У Єлисейському палаці відкинули чутки, що Макрона попросили не брати участі в розмові. Там кажуть, що той заздалегідь поговорив із Зеленським, щоб той міг безпосередньо поспілкуватися з Трампом.
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Точно - не просив. Трамп погнав Макрона з зустрічі, як драного кота. А Макрон тепер викручується - бо за таке він мав би Трампу по чоловічому в рило дати - але ж отака вона "велика політика"... Обісраний має обтікати мовчки. Трампу треба Зеленському мізки вкручувати виключно наодинці - так легше нашого дурника пришпарювати.
ЗМІ писали .. А лохи вірили .
Щось я не бачив на відео з Ватикану , поряд біля Зеленського , Макрона і іржавого - жодного журналюги . То звідки ж вони знали про що вони там розмовляли !? Чи може вони трампу "жучків " напхали в пінджак з галстуком ??