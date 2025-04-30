Зеленский на встрече с Трампом убеждал его, что Украина стремится к миру, а РФ - нет, - Economist

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом убеждал своего американского коллегу в том, что Украина готова к полному прекращению огня.

Об этом изданию Economist рассказали источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Так, Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести: Украина готова на полное и всеобъемлющее прекращение огня, а Россия - нет.

Также украинский лидер призвал главу Белого дома "не отказываться от шансов на мирное урегулирование", поскольку именно он способен обеспечить мир. Как пишет Economist, после этой встречи риторика Вашингтона несколько изменилась, что свидетельствует об определенном взаимопонимании между США и Украиной.

Источники издания также отмечают, что в Белом доме не были слишком впечатлены предложением главы РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы. А российский обстрел Киева 24 апреля "разозлил" Трампа.

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"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь он переключился на Путина", - рассказал один из источников Economist.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Риме. Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической.