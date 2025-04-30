Зеленский на встрече с Трампом убеждал его, что Украина стремится к миру, а РФ - нет, - Economist
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом убеждал своего американского коллегу в том, что Украина готова к полному прекращению огня.
Об этом изданию Economist рассказали источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Так, Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести: Украина готова на полное и всеобъемлющее прекращение огня, а Россия - нет.
Также украинский лидер призвал главу Белого дома "не отказываться от шансов на мирное урегулирование", поскольку именно он способен обеспечить мир. Как пишет Economist, после этой встречи риторика Вашингтона несколько изменилась, что свидетельствует об определенном взаимопонимании между США и Украиной.
Источники издания также отмечают, что в Белом доме не были слишком впечатлены предложением главы РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы. А российский обстрел Киева 24 апреля "разозлил" Трампа.
"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь он переключился на Путина", - рассказал один из источников Economist.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Риме. Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической.
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***** добре відрепетирував на Україні з перемогою Буратіно?
Це ж не національна зрада,як у найвеличнішого,притому,на звязки з повією-далеко ніхто вже й особливо нікому не дорікає,гірше-коли цілу власну країну зрівнюють з повією.
Сказали по-гарячому -15 хвиилин говорили а насправді 9 хв
... Сказав після церемонії ще продовжить зустріч з зЄ а насправді сквизидв додомку в своєму яскраво-темноблакитному костюмчику без натяку на траур на повагу до свої виборців -християн у США .
сьогодні трамп розчарований і путіним і Зе одночасно.
завтра - знов буде розчарований Зе, післязавтра - буде задоволений обома, в кінці тижня - буде незадоволений пуйлом. І так до бескінечності.
взагалі насрати на потік інформації від рижого шизоїда. Важливіше дії, а з дій - що сша самоусуваються від допомоги Україні і від вторинних санкцій на росію. 100 днів трампа - це тупо димова завіса з 0 вихлопом
В чому можна переконати Трампа,якщо в нього на столі всі дані національної розвідки,країн НАТО,Моссаду.
Це зе залежний від розвідданих США. Як і армія.