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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский на встрече с Трампом убеждал его, что Украина стремится к миру, а РФ - нет, - Economist

Трамп и Зеленский в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом убеждал своего американского коллегу в том, что Украина готова к полному прекращению огня.

Об этом изданию Economist рассказали источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Так, Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести: Украина готова на полное и всеобъемлющее прекращение огня, а Россия - нет.

Также украинский лидер призвал главу Белого дома "не отказываться от шансов на мирное урегулирование", поскольку именно он способен обеспечить мир. Как пишет Economist, после этой встречи риторика Вашингтона несколько изменилась, что свидетельствует об определенном взаимопонимании между США и Украиной.

Источники издания также отмечают, что в Белом доме не были слишком впечатлены предложением главы РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы. А российский обстрел Киева 24 апреля "разозлил" Трампа.

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"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь он переключился на Путина", - рассказал один из источников Economist.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Риме. Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) путин владимир (31295) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+8
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30.04.2025 13:05
+5
Трамп усе прекрасно знає. Просто він покидьок, дуже цинічний та пихатий
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30.04.2025 13:11
+4
Тампону надо було подарить картину, статуэтку в полный рост .. убеждать его бесполезно.
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30.04.2025 13:08
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30.04.2025 13:05 Ответить
Тампону надо було подарить картину, статуэтку в полный рост .. убеждать его бесполезно.
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30.04.2025 13:08 Ответить
Трамп - це генератор випадкових слів і чисел.
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30.04.2025 13:23 Ответить
ШОУ МАСТ ГОУ ОН ! Найвеличніша країна світу з двома перекваліфікованими в шоумени ГОЛОВНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЕЛИЧІ -Президентом та керівником ПЕНТАГОНУ ( бувшим шнирем наглядачем ГУАНТАНАМО ) .

***** добре відрепетирував на Україні з перемогою Буратіно?
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30.04.2025 14:32 Ответить
Трамп усе прекрасно знає. Просто він покидьок, дуже цинічний та пихатий
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30.04.2025 13:11 Ответить
"Історичною"? У нас тепер кожну зустріч називають історичною. Насправді це "байки з склепу", або "хроніки палати № 6"...
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30.04.2025 13:17 Ответить
Економісти рядом стояли?
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30.04.2025 13:19 Ответить
Все було зовсім не так. Вони жалілися один одному на підступність товарісча путіна... )))

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30.04.2025 13:21 Ответить
А хоч би й була фотка з повією...
Це ж не національна зрада,як у найвеличнішого,притому,на звязки з повією-далеко ніхто вже й особливо нікому не дорікає,гірше-коли цілу власну країну зрівнюють з повією.
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30.04.2025 13:56 Ответить
Ця фотка показує - що шоумен Трамп теж " нє ликам шіт шоумен" - зіграв на світову публіку на стільчиках на фоні "вічних мармурових колон Ватикану" не гірше за зе по роялю ... АЛЕ РІВЕНЬ-РІВЕНЬ !!!
Сказали по-гарячому -15 хвиилин говорили а насправді 9 хв
... Сказав після церемонії ще продовжить зустріч з зЄ а насправді сквизидв додомку в своєму яскраво-темноблакитному костюмчику без натяку на траур на повагу до свої виборців -християн у США .
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30.04.2025 14:26 Ответить
Невже у віслюка відкрився новий талант!!!!
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30.04.2025 13:29 Ответить
З таким успіхом і Путлер може переконувати Трампа що він бореться за мир. А його агенти з України -ні..
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30.04.2025 13:34 Ответить
> На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським . Тепер він переключився на Путіна

сьогодні трамп розчарований і путіним і Зе одночасно.
завтра - знов буде розчарований Зе, післязавтра - буде задоволений обома, в кінці тижня - буде незадоволений пуйлом. І так до бескінечності.

взагалі насрати на потік інформації від рижого шизоїда. Важливіше дії, а з дій - що сша самоусуваються від допомоги Україні і від вторинних санкцій на росію. 100 днів трампа - це тупо димова завіса з 0 вихлопом
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30.04.2025 13:37 Ответить
Переконувати може хіба пропаганда,або пропагандист.
В чому можна переконати Трампа,якщо в нього на столі всі дані національної розвідки,країн НАТО,Моссаду.
Це зе залежний від розвідданих США. Як і армія.
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30.04.2025 13:48 Ответить
Шо не зрозуміло? пиня припинить бойові дії лише за умови виконання його вимог, і ніякий трамп зазначені вимоги ніяк не зміне. У трампа є важелі впливу на пиню? Не має, за виключенням непідкріплених погроз. Трамп погрожуватиме пині ударами по заліссю? Ні, це нахрен нікому не потрібно.
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30.04.2025 13:55 Ответить
 
 