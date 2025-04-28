Салливан о встрече Трампа и Зеленского: За долгое время это первый луч надежды

Экс-советник бывшего американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане первым лучом надежды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Это дает мне первый луч надежды за долгое время, потому что все, что я видел до сих пор - это то, что президент Трамп дал Владимиру Путину признание США Крыма, который Россия незаконно оккупировала и аннексировала", - сказал Салливан.

Он обратил внимание на то, что даже Китай не признал российский контроль над этим полуостровом.

"Трамп дал Путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, и он дал Путину обещание, что он сможет сохранить всю территорию, на которую он незаконно вторгся и которую захватил", - напомнил взамен Салливан.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

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