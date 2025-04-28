Салливан о встрече Трампа и Зеленского: За долгое время это первый луч надежды
Экс-советник бывшего американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане первым лучом надежды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Это дает мне первый луч надежды за долгое время, потому что все, что я видел до сих пор - это то, что президент Трамп дал Владимиру Путину признание США Крыма, который Россия незаконно оккупировала и аннексировала", - сказал Салливан.
Он обратил внимание на то, что даже Китай не признал российский контроль над этим полуостровом.
"Трамп дал Путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, и он дал Путину обещание, что он сможет сохранить всю территорию, на которую он незаконно вторгся и которую захватил", - напомнил взамен Салливан.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
- Яку?
- У Ватікані Трампу «в морду плюнули» - «опустили» нижче нашого «Блазня»…
- Як?!
- Зеленського, на поховальній церемонії посадили в першому ряду, а Трампа - лише в шостому… Та ще й аплодисментами зустріли не Трампа, а Зеленського, який представляв воюючу Україну…
а Трамп - трусло
До цього часу нічого такого не було? Ну як завжди, одні зустрічі і розмови.
афігєть!
сцикливий лєвак, заляканий чи куплений толстоєвським, щось там булькає про крим?
коли його бос, обама, відкрито сказав, що кацапи законно відібрали, частину територіє іншої країни?
це отой деескалатор, що руками ногами висів на байдені, відмовляючи надавати нам зброю в повному об'ємі?
це отой пацифіст дружок дєрмачини, що наполягав на перемовинах і капітуляції?
а, ніхто не вірив про загніваючщій запад, та падєніє долара......
закривав всі проміння??
працював на трампона??