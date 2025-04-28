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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Салливан о встрече Трампа и Зеленского: За долгое время это первый луч надежды

Салливан о встрече Трампа и Зеленского

Экс-советник бывшего американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане первым лучом надежды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Это дает мне первый луч надежды за долгое время, потому что все, что я видел до сих пор - это то, что президент Трамп дал Владимиру Путину признание США Крыма, который Россия незаконно оккупировала и аннексировала", - сказал Салливан.

Он обратил внимание на то, что даже Китай не признал российский контроль над этим полуостровом.

"Трамп дал Путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, и он дал Путину обещание, что он сможет сохранить всю территорию, на которую он незаконно вторгся и которую захватил", - напомнил взамен Салливан.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Уолтц

Автор: 

Зеленский Владимир (20417) Трамп Дональд (5286) Салливан Джейк (255)


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Топ комментарии
+3
Ти, СаллиВАН, теж дуже постарався зберегти рашу. І не допустити Україну НАТО
Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
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28.04.2025 12:06
+3
вигулькнув привид деескалації.
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28.04.2025 12:09
+1
Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван. "світло окупації чатини України і майбутньої війни з рашистом"
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28.04.2025 12:10
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Щось заблищало?
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28.04.2025 12:04 Ответить
Ти, СаллиВАН, теж дуже постарався зберегти рашу. І не допустити Україну НАТО
Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
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28.04.2025 12:06 Ответить
Промінь
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28.04.2025 12:07 Ответить
- Куме! Ви новину чули?

- Яку?

- У Ватікані Трампу «в морду плюнули» - «опустили» нижче нашого «Блазня»…

- Як?!

- Зеленського, на поховальній церемонії посадили в першому ряду, а Трампа - лише в шостому… Та ще й аплодисментами зустріли не Трампа, а Зеленського, який представляв воюючу Україну…
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28.04.2025 12:10 Ответить
А ще він не втік
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28.04.2025 12:37 Ответить
Вибачте,але є такі думки від поважних людей , що занадто обережним щодо рашки ставився саме Байден, а Саліван був як" мальчік для бітья". Що ніби саме Саліван був рішушічішим. в подальших рішеннях з тиску на рашку ...
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28.04.2025 12:42 Ответить
Байдена якось невдобно критикувати - він їв перепичку на Хрещатику і не один раз .
а Трамп - трусло
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28.04.2025 13:46 Ответить
вигулькнув привид деескалації.
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28.04.2025 12:09 Ответить
Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван. "світло окупації чатини України і майбутньої війни з рашистом"
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28.04.2025 12:10 Ответить
Прийдеш після трампа - завалиш нас зброєю так щоб Кубань забрати і москву спалити.
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28.04.2025 12:17 Ответить
"Продуктивна", "промінь надії", новий рівень деескалації, що далі?
До цього часу нічого такого не було? Ну як завжди, одні зустрічі і розмови.
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28.04.2025 12:23 Ответить
Рудий-кошмар,ти є усього представник уряду і народу Америки.Ти повинен виконувати рішення не стільки свої але і обіцянки попередників .Де виконання Будапештського меморандуму?Твої балачки про все і ні про що вигляда як срач.
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28.04.2025 12:31 Ответить
тобто, саліван після всього, залишається на плаву?
афігєть!
сцикливий лєвак, заляканий чи куплений толстоєвським, щось там булькає про крим?
коли його бос, обама, відкрито сказав, що кацапи законно відібрали, частину територіє іншої країни?
це отой деескалатор, що руками ногами висів на байдені, відмовляючи надавати нам зброю в повному об'ємі?
це отой пацифіст дружок дєрмачини, що наполягав на перемовинах і капітуляції?
а, ніхто не вірив про загніваючщій запад, та падєніє долара......
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28.04.2025 12:33 Ответить
"Путін порушив всі обіцянки, які давав Трампу. Він хоче зберегти всю територію яку захопив. Путін вважає, що Америка на повному ходу мчить у місто дурнів. Він думає, що ми боїмося його. Він обдурював президента Трампа на кожному кроці та виявив неповагу до Трампа. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб", - виступив із різкою заявою сенатор США від Республіканської партії Джон Кеннеді.
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28.04.2025 12:37 Ответить
то чому ти чотири роки
закривав всі проміння??
працював на трампона??
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28.04.2025 12:51 Ответить
це сцикливе вилізло
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28.04.2025 13:03 Ответить
 
 