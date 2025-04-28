Салліван про зустріч Трампа та Зеленського: За довгий час це перший промінь надії

Ексрадник колишнього американського президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані першим променем надії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Це дає мені перший промінь надії за довгий час, тому що все, що я бачив досі, - це те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну визнання США Криму, який Росія незаконно окупувала та анексувала", - сказав Салліван.

Він звернув увагу на те, що навіть Китай не визнав російський контроль над цим півостровом.

"Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

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