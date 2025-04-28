Салліван про зустріч Трампа та Зеленського: За довгий час це перший промінь надії
Ексрадник колишнього американського президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані першим променем надії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.
"Це дає мені перший промінь надії за довгий час, тому що все, що я бачив досі, - це те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну визнання США Криму, який Росія незаконно окупувала та анексувала", - сказав Салліван.
Він звернув увагу на те, що навіть Китай не визнав російський контроль над цим півостровом.
"Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
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Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
- Яку?
- У Ватікані Трампу «в морду плюнули» - «опустили» нижче нашого «Блазня»…
- Як?!
- Зеленського, на поховальній церемонії посадили в першому ряду, а Трампа - лише в шостому… Та ще й аплодисментами зустріли не Трампа, а Зеленського, який представляв воюючу Україну…
а Трамп - трусло
До цього часу нічого такого не було? Ну як завжди, одні зустрічі і розмови.
афігєть!
сцикливий лєвак, заляканий чи куплений толстоєвським, щось там булькає про крим?
коли його бос, обама, відкрито сказав, що кацапи законно відібрали, частину територіє іншої країни?
це отой деескалатор, що руками ногами висів на байдені, відмовляючи надавати нам зброю в повному об'ємі?
це отой пацифіст дружок дєрмачини, що наполягав на перемовинах і капітуляції?
а, ніхто не вірив про загніваючщій запад, та падєніє долара......
закривав всі проміння??
працював на трампона??