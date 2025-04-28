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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Салліван про зустріч Трампа та Зеленського: За довгий час це перший промінь надії

Салліван про зустріч Трампа та Зеленського

Ексрадник колишнього американського президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані першим променем надії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Це дає мені перший промінь надії за довгий час, тому що все, що я бачив досі, - це те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну визнання США Криму, який Росія незаконно окупувала та анексувала", - сказав Салліван.

Він звернув увагу на те, що навіть Китай не визнав російський контроль над цим півостровом.

"Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) Трамп Дональд (5706) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+3
Ти, СаллиВАН, теж дуже постарався зберегти рашу. І не допустити Україну НАТО
Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
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28.04.2025 12:06
+3
вигулькнув привид деескалації.
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28.04.2025 12:09
+1
Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван. "світло окупації чатини України і майбутньої війни з рашистом"
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28.04.2025 12:10
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Щось заблищало?
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28.04.2025 12:04 Відповісти
Ти, СаллиВАН, теж дуже постарався зберегти рашу. І не допустити Україну НАТО
Тобто твій лучик надії- це капітуляція України
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28.04.2025 12:06 Відповісти
Промінь
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28.04.2025 12:07 Відповісти
- Куме! Ви новину чули?

- Яку?

- У Ватікані Трампу «в морду плюнули» - «опустили» нижче нашого «Блазня»…

- Як?!

- Зеленського, на поховальній церемонії посадили в першому ряду, а Трампа - лише в шостому… Та ще й аплодисментами зустріли не Трампа, а Зеленського, який представляв воюючу Україну…
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28.04.2025 12:10 Відповісти
А ще він не втік
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28.04.2025 12:37 Відповісти
Вибачте,але є такі думки від поважних людей , що занадто обережним щодо рашки ставився саме Байден, а Саліван був як" мальчік для бітья". Що ніби саме Саліван був рішушічішим. в подальших рішеннях з тиску на рашку ...
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28.04.2025 12:42 Відповісти
Байдена якось невдобно критикувати - він їв перепичку на Хрещатику і не один раз .
а Трамп - трусло
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28.04.2025 13:46 Відповісти
вигулькнув привид деескалації.
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28.04.2025 12:09 Відповісти
Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - нагадав натомість Салліван. "світло окупації чатини України і майбутньої війни з рашистом"
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28.04.2025 12:10 Відповісти
Прийдеш після трампа - завалиш нас зброєю так щоб Кубань забрати і москву спалити.
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28.04.2025 12:17 Відповісти
"Продуктивна", "промінь надії", новий рівень деескалації, що далі?
До цього часу нічого такого не було? Ну як завжди, одні зустрічі і розмови.
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28.04.2025 12:23 Відповісти
Рудий-кошмар,ти є усього представник уряду і народу Америки.Ти повинен виконувати рішення не стільки свої але і обіцянки попередників .Де виконання Будапештського меморандуму?Твої балачки про все і ні про що вигляда як срач.
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28.04.2025 12:31 Відповісти
тобто, саліван після всього, залишається на плаву?
афігєть!
сцикливий лєвак, заляканий чи куплений толстоєвським, щось там булькає про крим?
коли його бос, обама, відкрито сказав, що кацапи законно відібрали, частину територіє іншої країни?
це отой деескалатор, що руками ногами висів на байдені, відмовляючи надавати нам зброю в повному об'ємі?
це отой пацифіст дружок дєрмачини, що наполягав на перемовинах і капітуляції?
а, ніхто не вірив про загніваючщій запад, та падєніє долара......
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28.04.2025 12:33 Відповісти
"Путін порушив всі обіцянки, які давав Трампу. Він хоче зберегти всю територію яку захопив. Путін вважає, що Америка на повному ходу мчить у місто дурнів. Він думає, що ми боїмося його. Він обдурював президента Трампа на кожному кроці та виявив неповагу до Трампа. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб", - виступив із різкою заявою сенатор США від Республіканської партії Джон Кеннеді.
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28.04.2025 12:37 Відповісти
то чому ти чотири роки
закривав всі проміння??
працював на трампона??
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28.04.2025 12:51 Відповісти
це сцикливе вилізло
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28.04.2025 13:03 Відповісти
 
 