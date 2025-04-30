Зеленський на зустрічі з Трампом переконував його, що Україна прагне миру, а РФ - ні, - Economist
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Дональдом Трампом переконував свого американського колегу в тому, що Україна готова до повного припинення вогню.
Про це виданню Economist розповіли джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Так, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне та всеосяжне припинення вогню, а Росія - ні.
Також український лідер закликав главу Білого дому "не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання", позаяк саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між США та Україною.
Джерела видання також зазначають, що у Білому домі не були надто вражені пропозицією очільника РФ Володимира Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня "розлютив" Трампа.
"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він переключився на Путіна", - розповіло одне з джерел Economist.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Римі. Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною.
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Це ж не національна зрада,як у найвеличнішого,притому,на звязки з повією-далеко ніхто вже й особливо нікому не дорікає,гірше-коли цілу власну країну зрівнюють з повією.
сьогодні трамп розчарований і путіним і Зе одночасно.
завтра - знов буде розчарований Зе, післязавтра - буде задоволений обома, в кінці тижня - буде незадоволений пуйлом. І так до бескінечності.
взагалі насрати на потік інформації від рижого шизоїда. Важливіше дії, а з дій - що сша самоусуваються від допомоги Україні і від вторинних санкцій на росію. 100 днів трампа - це тупо димова завіса з 0 вихлопом
В чому можна переконати Трампа,якщо в нього на столі всі дані національної розвідки,країн НАТО,Моссаду.
Це зе залежний від розвідданих США. Як і армія.