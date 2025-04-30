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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський на зустрічі з Трампом переконував його, що Україна прагне миру, а РФ - ні, - Economist

Трамп та Зеленський у Римі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Дональдом Трампом переконував свого американського колегу в тому, що Україна готова до повного припинення вогню.

Про це виданню Economist розповіли джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне та всеосяжне припинення вогню, а Росія - ні.

Також український лідер закликав главу Білого дому "не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання", позаяк саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між США та Україною.

Джерела видання також зазначають, що у Білому домі не були надто вражені пропозицією очільника РФ Володимира Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня "розлютив" Трампа.

Також читайте: Салліван про зустріч Трампа та Зеленського: За довгий час це перший промінь надії

"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він переключився на Путіна", - розповіло одне з джерел Economist.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Римі. Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) путін володимир (23846) Трамп Дональд (5740)


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Топ коментарі
+8
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30.04.2025 13:05
+4
Тампону надо було подарить картину, статуэтку в полный рост .. убеждать его бесполезно.
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30.04.2025 13:08
+4
Трамп усе прекрасно знає. Просто він покидьок, дуже цинічний та пихатий
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30.04.2025 13:11
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30.04.2025 13:05 Відповісти
Тампону надо було подарить картину, статуэтку в полный рост .. убеждать его бесполезно.
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30.04.2025 13:08 Відповісти
Трамп - це генератор випадкових слів і чисел.
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30.04.2025 13:23 Відповісти
Трамп усе прекрасно знає. Просто він покидьок, дуже цинічний та пихатий
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30.04.2025 13:11 Відповісти
"Історичною"? У нас тепер кожну зустріч називають історичною. Насправді це "байки з склепу", або "хроніки палати № 6"...
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30.04.2025 13:17 Відповісти
Економісти рядом стояли?
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30.04.2025 13:19 Відповісти
Все було зовсім не так. Вони жалілися один одному на підступність товарісча путіна... )))

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30.04.2025 13:21 Відповісти
А хоч би й була фотка з повією...
Це ж не національна зрада,як у найвеличнішого,притому,на звязки з повією-далеко ніхто вже й особливо нікому не дорікає,гірше-коли цілу власну країну зрівнюють з повією.
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30.04.2025 13:56 Відповісти
Невже у віслюка відкрився новий талант!!!!
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30.04.2025 13:29 Відповісти
З таким успіхом і Путлер може переконувати Трампа що він бореться за мир. А його агенти з України -ні..
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30.04.2025 13:34 Відповісти
> На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським . Тепер він переключився на Путіна

сьогодні трамп розчарований і путіним і Зе одночасно.
завтра - знов буде розчарований Зе, післязавтра - буде задоволений обома, в кінці тижня - буде незадоволений пуйлом. І так до бескінечності.

взагалі насрати на потік інформації від рижого шизоїда. Важливіше дії, а з дій - що сша самоусуваються від допомоги Україні і від вторинних санкцій на росію. 100 днів трампа - це тупо димова завіса з 0 вихлопом
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30.04.2025 13:37 Відповісти
Переконувати може хіба пропаганда,або пропагандист.
В чому можна переконати Трампа,якщо в нього на столі всі дані національної розвідки,країн НАТО,Моссаду.
Це зе залежний від розвідданих США. Як і армія.
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30.04.2025 13:48 Відповісти
Шо не зрозуміло? пиня припинить бойові дії лише за умови виконання його вимог, і ніякий трамп зазначені вимоги ніяк не зміне. У трампа є важелі впливу на пиню? Не має, за виключенням непідкріплених погроз. Трамп погрожуватиме пині ударами по заліссю? Ні, це нахрен нікому не потрібно.
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30.04.2025 13:55 Відповісти
 
 