Зеленський на зустрічі з Трампом переконував його, що Україна прагне миру, а РФ - ні, - Economist

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Дональдом Трампом переконував свого американського колегу в тому, що Україна готова до повного припинення вогню.

Про це виданню Economist розповіли джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести: Україна готова на повне та всеосяжне припинення вогню, а Росія - ні.

Також український лідер закликав главу Білого дому "не відмовлятися від шансів на мирне врегулювання", позаяк саме він здатен забезпечити мир. Як пише Economist, після цієї зустрічі риторика Вашингтона дещо змінилася, що свідчить про певне порозуміння між США та Україною.

Джерела видання також зазначають, що у Білому домі не були надто вражені пропозицією очільника РФ Володимира Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги. А російський обстріл Києва 24 квітня "розлютив" Трампа.

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"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер він переключився на Путіна", - розповіло одне з джерел Economist.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч у Римі. Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною.