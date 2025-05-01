Трамп в Ватикане призвал Зеленского подписать мирное соглашение, потому что "Россия намного сильнее"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане на прошлой неделе предложил тому подписать мирное соглашение, учитывая превосходство России в силе и масштабах.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует The New York Post.

"Я говорил ему, что это очень хорошо, что если мы заключим соглашение, то он его подпишет. Россия намного больше и намного сильнее", - отметил лидер США.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

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