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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Трамп в Ватикане призвал Зеленского подписать мирное соглашение, потому что "Россия намного сильнее"

Трамп рассказал, о чем разговаривал с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане на прошлой неделе предложил тому подписать мирное соглашение, учитывая превосходство России в силе и масштабах.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует The New York Post.

"Я говорил ему, что это очень хорошо, что если мы заключим соглашение, то он его подпишет. Россия намного больше и намного сильнее", - отметил лидер США.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Читайте: Зеленский после встречи с Трампом почувствовал, что впервые смог изменить его отношение к Путину, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) США (26763) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+19
Логіка дауна з дитсадка. А чому ж тоді США злиняли із В'єтнаму та Афганістану в свій час? Аж курява знялася. Такі ж сильні були. Ідіот.
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01.05.2025 10:32
+12
А скільки піаністи нахвалялися 15 хв. бесідою з рижим п.даром.
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01.05.2025 10:30
+9
В лепете младенца больше здравого смысла чем в бреднях Трампа...
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01.05.2025 10:31
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А скільки піаністи нахвалялися 15 хв. бесідою з рижим п.даром.
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01.05.2025 10:30 Ответить
Схоже зеля погодився, бо трамп його тут же визнав легетимним
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01.05.2025 11:00 Ответить
Поверни ядерку, харант, тоді й поговоримо.
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01.05.2025 10:30 Ответить
Повне лайно!!!
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01.05.2025 10:31 Ответить
В лепете младенца больше здравого смысла чем в бреднях Трампа...
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01.05.2025 10:31 Ответить
кацапи, комуно-нацисти, кацапо-совки, окупанти, їхній генетичний біонепотріб, який вони напладили за 50-70 років червоної окупації, мають бути в Україні людьми не те що другого сорту, а людми 100 сорту, так як це є в країнах Балтії !!! щось не подобається - чемодан, кордон, мацковіцьків болота !!!
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01.05.2025 11:05 Ответить
Москальский першотравневий бот йде на }{уй
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01.05.2025 11:06 Ответить
Сегодня ты кацап зарегистрировался, сегодня ты отсюда и улетишь...
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01.05.2025 11:31 Ответить
Логіка дауна з дитсадка. А чому ж тоді США злиняли із В'єтнаму та Афганістану в свій час? Аж курява знялася. Такі ж сильні були. Ідіот.
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01.05.2025 10:32 Ответить
Та де ви в дитсадку знайдете настільки даунутого дауна?
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01.05.2025 11:08 Ответить
30-го квітня у В`єтнамі був величезний парад "пабєдобесія" над імперіалістичною америкою....
50-та річниця перемоги....
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01.05.2025 11:11 Ответить
Интересно а где больше католиков и греко-католиков живет у нас или в Рашке и почему Ватикан на стороне лапотных орков- сатанистов?
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01.05.2025 10:33 Ответить
Хоча у Ватикані свято вірять в бога, але чемодани з доларами то є чемодани з доларами
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01.05.2025 10:41 Ответить
Маю думку, що в Ватікані не всі богопоклонники! А з чемоданами з доларами, то тут я згоден!
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01.05.2025 10:51 Ответить
Банк Ватикану зберігає гроші диктаторів. Зокрема *****. Це єдиний банк в світі який не підлягає аудиту і дійсно гарантує банківську таємницю. Жодний суд людський не може змусити "святий банк" розкрити таємницю вкладів. ***** безумовно найбагатша особа на планеті. Ще 12 років тому його статки оцінювались в 240 мільярдів...
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01.05.2025 10:52 Ответить
Греко -католиків тролити веселіше всього.
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01.05.2025 10:55 Ответить
Самі кацапи (щойно побачив) оцінюють статки ***** в розмірі річного ВВП ********** (за 2024).
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01.05.2025 12:36 Ответить
А ****о кинув трампа.,Піськов сказав,що будемо вести діалог напряму з Україною без посередників.Смачний плювок в лице трампу і всій америці.
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01.05.2025 10:33 Ответить
То що несе піськов, та вся кацапня, не треба брати на на віру! Вони завжди брешуть! 😁
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01.05.2025 10:53 Ответить
донні, без питань, реально допоможи звільнити від окупантів Крим, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Сумщину, Херсонщину, Запоріжчину та й підпишемо
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01.05.2025 10:34 Ответить
Трамп отримав "економічну угоду", путін отримає капітуляцію, а за це патріоту зеленському дозволять залишитись при владі безстроково. Вітаю мудрий наріт💐
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01.05.2025 10:39 Ответить
Зек Вова, .
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01.05.2025 12:38 Ответить
Если сказать о трампе дурак, то это значит не сказать ничего.
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01.05.2025 10:40 Ответить
ага!
порівняння квадратного с зеленим.
ну от, підписали угоду.
кацапія відразу стала набагато слабкіша?
чи, малося на увазі: як що підпишемо, то нам знімають всі обмеження у постачанні та використанні американської зброї?
як що, ні, то зелені дегенерати, в черговий раз обісрали україну!
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01.05.2025 10:43 Ответить
Херня то все, бо від ленд-лізу чомусь дЄрмак відмовився, так йому ********** приказали. А ЗЄля, а шо зєля то пустоє місце...
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01.05.2025 10:52 Ответить
З логіки трампа виходить, що В'єтнам, Афганістан сильніше сша.
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01.05.2025 10:48 Ответить
Джерела з посиланням на агентство Bloomberg повідомляють, що путіну поставили ультиматум: або мир, або 500% митних тарифів на товари країн, які купують російські енергоносії. Як першоджерело покликаються на заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема.
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01.05.2025 10:50 Ответить
Страшне. Шо росія вже злякалася. Ні. Валити іі треба. Але всі сцуть
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01.05.2025 12:11 Ответить
Я казав йому, що це дуже добре, що якщо ми укладемо угоду, то він її підпише. Росія набагато більша і набагато сильніша", - зазначив лідер США.американське лайно ,котре визнало .що рашисти сильніші від США,ЯКЕ НЕ В ЗМОЗІ ПОСТАВИТИ СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ НА МІСЦЕ І ВЧИНИТИ НАД НИМ СПРАВЕДЛИВИЙ СУД...ПОСІБНИКИ КУЙЛА І СПІВУЧАСНИКИ.КОТРІ ДОПОМАГАЮТЬ КУЙЛУ В ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
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01.05.2025 11:00 Ответить
Чонгар ЗДАЛИ свідомо? ЧОРНОВІЛ шокує новими фактами!
https://youtu.be/ttZ6_rW813s
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01.05.2025 11:27 Ответить
це капітуляція
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01.05.2025 12:05 Ответить
Ааа, панятна.. а Україну досі росія не захопила, бо «жаліє іі», вгадав? Сцк, ну яке ти риже ідіот!
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01.05.2025 12:10 Ответить
российская армия настолько "намного" сильна, что за 3 года захватила только половину Донецкой области, а до этого удрав сверкая пятками из-под Киева, из Херсонской и Харьковской областей, более полгода не могла зачистить свою же Курскую область, Черноморский флот лежит на дне, а остатки бежали в Новороссийск, авиация драпанула чуть ли не к Уралу.
Настолько "намного" сильна, что воюет уже на танках 40-50 х годов: Т-34 и Т-62
Скоро на вооружении у этой армии будут кавалерия, ослиные и велосипедные войска
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01.05.2025 12:17 Ответить
Зеленскій там на все погодився. Трамп і Ко регулярно про це говорять.
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01.05.2025 12:18 Ответить
"Росія набагато сильніша"
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Настолько "сильніша", что за две войны не смогла победить территориально маленькую Чечню, не имевшую на вооружении ни танков, ни авиации
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01.05.2025 12:20 Ответить
 
 