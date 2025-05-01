Трамп в Ватикане призвал Зеленского подписать мирное соглашение, потому что "Россия намного сильнее"
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане на прошлой неделе предложил тому подписать мирное соглашение, учитывая превосходство России в силе и масштабах.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует The New York Post.
"Я говорил ему, что это очень хорошо, что если мы заключим соглашение, то он его подпишет. Россия намного больше и намного сильнее", - отметил лидер США.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
Топ комментарии
+19 Gary Grant
показать весь комментарий01.05.2025 10:32
+12 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий01.05.2025 10:30
+9 Серый Вовк
показать весь комментарий01.05.2025 10:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
50-та річниця перемоги....
порівняння квадратного с зеленим.
ну от, підписали угоду.
кацапія відразу стала набагато слабкіша?
чи, малося на увазі: як що підпишемо, то нам знімають всі обмеження у постачанні та використанні американської зброї?
як що, ні, то зелені дегенерати, в черговий раз обісрали україну!
https://youtu.be/ttZ6_rW813s
Настолько "намного" сильна, что воюет уже на танках 40-50 х годов: Т-34 и Т-62
Скоро на вооружении у этой армии будут кавалерия, ослиные и велосипедные войска
-----------------------------------------
Настолько "сильніша", что за две войны не смогла победить территориально маленькую Чечню, не имевшую на вооружении ни танков, ни авиации