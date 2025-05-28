РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12235 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 831 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 983 890 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 355 артсистем, 22 644 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Сгорела российская техника

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 983 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 983890 (+1050) человек,

танков - 10864 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22644 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28355 (+18) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37918 (+65),

крылатых ракет - 3265 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49959 (+52) ед,

специальной техники - 3902 (+0).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": он изо всех сил ударил дрон, который приземлился на поле. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
показать весь комментарий
28.05.2025 07:59 Ответить
Слава ЗСУ . Смерть москалям .
показать весь комментарий
28.05.2025 08:07 Ответить
Минув 4116 день москальсько-української війни.
76 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Вся техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 983 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2025 08:38 Ответить
завтра ждём юбилей по логистике
показать весь комментарий
28.05.2025 08:45 Ответить
Хоч вона і просіла, 3 209 од. на сьогодні, на друге місце після квітня ц.р. (4 104 од.) має вийти (лютий 3 472, березень 3 545), а взагалі ця весна по втратам автотехніки це 2022 і 2023 роки разом взяті.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:30 Ответить
30 тисяч чумардосів з початку місяця і 108 тисяч з початку весни, тобто літо 24 року - 107 тисяч вже обігнали. Друга в світі і перша маршова в світі армія йдуть за кораблем випереджаючи план.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:44 Ответить
Потрібно проводити жорстку масову мобілізацію, виловлювати дизертирів, інакше амба.
показать весь комментарий
28.05.2025 11:27 Ответить
 
 