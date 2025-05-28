Общие боевые потери РФ с начала войны - около 983 890 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 355 артсистем, 22 644 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 983 890 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 983890 (+1050) человек,
танков - 10864 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 22644 (+2) ед,
артиллерийских систем - 28355 (+18) ед,
РСЗО - 1397 (+0) ед,
средства ППО - 1171 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 37918 (+65),
крылатых ракет - 3265 (+0),
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49959 (+52) ед,
специальной техники - 3902 (+0).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
76 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Вся техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 983 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.