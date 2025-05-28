Общие боевые потери РФ с начала войны - около 983 890 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 355 артсистем, 22 644 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 983 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 983890 (+1050) человек,

танков - 10864 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22644 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28355 (+18) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37918 (+65),

крылатых ракет - 3265 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49959 (+52) ед,

специальной техники - 3902 (+0).

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