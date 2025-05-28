Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 983 890 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 355 артсистем, 22 644 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 983 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 983890 (+1050) осіб,
танків / tanks ‒ 10864 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2) од,
артилерійських систем – 28355 (+18) од,
РСЗВ – 1397 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65),
крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49959 (+52) од,
спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
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76 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Вся техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 983 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.