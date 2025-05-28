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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 983 890 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 355 артсистем, 22 644 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Спалена російська техніка

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 983 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 983890 (+1050) осіб,

танків / tanks ‒ 10864 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2) од,

артилерійських систем – 28355 (+18) од,

РСЗВ – 1397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65),

крилаті ракети ‒ 3265 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49959 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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28.05.2025 07:59 Відповісти
Слава ЗСУ . Смерть москалям .
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28.05.2025 08:07 Відповісти
Минув 4116 день москальсько-української війни.
76 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Вся техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 983 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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28.05.2025 08:36 Відповісти
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28.05.2025 08:38 Відповісти
завтра ждём юбилей по логистике
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28.05.2025 08:45 Відповісти
Хоч вона і просіла, 3 209 од. на сьогодні, на друге місце після квітня ц.р. (4 104 од.) має вийти (лютий 3 472, березень 3 545), а взагалі ця весна по втратам автотехніки це 2022 і 2023 роки разом взяті.
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28.05.2025 09:30 Відповісти
30 тисяч чумардосів з початку місяця і 108 тисяч з початку весни, тобто літо 24 року - 107 тисяч вже обігнали. Друга в світі і перша маршова в світі армія йдуть за кораблем випереджаючи план.
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28.05.2025 09:44 Відповісти
Потрібно проводити жорстку масову мобілізацію, виловлювати дизертирів, інакше амба.
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28.05.2025 11:27 Відповісти
 
 