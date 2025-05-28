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Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу Бойові дії на Покровському напрямку
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Найгарячіше - на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

Протягом 27 травня 2025 року зафіксовано 216 боєзіткнень Сил оборони України із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове Сумської області; Степанівка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Львове Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих об'єкти противника.

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Бої на Харківщині

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

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На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

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Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

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Південь

На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

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Курщина

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога.

Що відбувається на фронті 28 травня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 983 890 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 355 артсистем, 22 644 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6732) бойові дії (4014) війна в Україні (4546)


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...пропоную курський напрямок перейменувати в Сумський... саме час...
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28.05.2025 08:27 Відповісти
Мабуть ЗЄ не хоче визнавати, що його чергова афера провалилася.
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28.05.2025 08:32 Відповісти
Вчора повідомляли,що 4 села на Сумщині окупували.
Що там,на "курську" у двох селах зуміють...хіба що рахується...
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28.05.2025 09:34 Відповісти
Ціеаво, хто придумав називати Сумщину Курським напрямком у сводках ГШ...
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28.05.2025 08:28 Відповісти
3,14дори вже захоплюють населенні пункти на сумщині, а в лампасованих довбойобів "курський напрямок".
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28.05.2025 08:37 Відповісти
 
 