Більшості українців зберігати стійкість допомагає віра в ЗСУ, - опитування
Більшість українців знаходять опору у вірі в Збройні сили України, що допомагає їм зберігати стійкість під час війни.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії InfoSapiens, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами керівниці відділу соціально-політичних досліджень InfoSapiens Анастасії Шуренкової, на першому місці серед джерел сили та надії у респондентів - віра в ЗСУ, а на другому - сім’я та родичі. Третє місце поділяють релігія та щоденна праця. Водночас, як зазначила Шуренкова, показник релігії зріс з 21% до 28%, що є статистично значущим.
Також вона зазнаила, що оцінка волонтерського руху дещо знизилася: з 47% торік до 42% цього року. "Здавалося б, падіння невелике - п’ять відсоткових пунктів - але воно є статистично значущим. Це сигнал, за яким варто стежити далі: чи не продовжиться ця тенденція в майбутньому" - зазначила Шуренкова.
Крім того, за її словами, довіра до президента України продовжує зростати, і це також є статистично значущим.
Дослідження проводилося компанією InfoSapiens на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості. В опитуванні брали участь 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗСУ це не абстракція, а люди:
солдати та офіцери
то чому ж, курва, немає поваги до людини в пікселі і бажання стати одним із них ?
про-па-ган-да !
відсутність виховання та пропаганди поваги до військових в мас-медіа, передусім державних.
натомість маємо плюндрування ЗСУ та Держави в Кам'янці
.
будуть потужні ЗСУ - буде й Україна !
.
небезпека начебто минула.
.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c80kxzyv292o