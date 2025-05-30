Більшості українців зберігати стійкість допомагає віра в ЗСУ, - опитування

Більшість українців знаходять опору у вірі в Збройні сили України, що допомагає їм зберігати стійкість під час війни.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії InfoSapiens, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівниці відділу соціально-політичних досліджень InfoSapiens Анастасії Шуренкової, на першому місці серед джерел сили та надії у респондентів - віра в ЗСУ, а на другому - сім’я та родичі. Третє місце поділяють релігія та щоденна праця. Водночас, як зазначила Шуренкова, показник релігії зріс з 21% до 28%, що є статистично значущим.

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Також вона зазнаила, що оцінка волонтерського руху дещо знизилася: з 47% торік до 42% цього року. "Здавалося б, падіння невелике - п’ять відсоткових пунктів - але воно є статистично значущим. Це сигнал, за яким варто стежити далі: чи не продовжиться ця тенденція в майбутньому" - зазначила Шуренкова.

Крім того, за її словами, довіра до президента України продовжує зростати, і це також є статистично значущим.

Дослідження проводилося компанією InfoSapiens на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості. В опитуванні брали участь 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3%.

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