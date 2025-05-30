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Новини Опитування про війну в Україні
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Більшості українців зберігати стійкість допомагає віра в ЗСУ, - опитування

зсу

Більшість українців знаходять опору у вірі в Збройні сили України, що допомагає їм зберігати стійкість під час війни.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії InfoSapiens, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівниці відділу соціально-політичних досліджень InfoSapiens Анастасії Шуренкової, на першому місці серед джерел сили та надії у респондентів - віра в ЗСУ, а на другому - сім’я та родичі. Третє місце поділяють релігія та щоденна праця. Водночас, як зазначила Шуренкова, показник релігії зріс з 21% до 28%, що є статистично значущим.

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Також вона зазнаила, що оцінка волонтерського руху дещо знизилася: з 47% торік до 42% цього року. "Здавалося б, падіння невелике - п’ять відсоткових пунктів - але воно є статистично значущим. Це сигнал, за яким варто стежити далі: чи не продовжиться ця тенденція в майбутньому" - зазначила Шуренкова. 

Крім того, за її словами, довіра до президента України продовжує зростати, і це також є статистично значущим.

Дослідження проводилося компанією InfoSapiens на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості. В опитуванні брали участь 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3%.

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Автор: 

опитування (1963) ЗСУ (7647) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+3
Зменшуєтся довіра до волонтерів,зате збільшуєтся довіра до президента і церкви повна фігня ,хтось вірить в цю маячню.
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30.05.2025 17:08
+3
Україну врятував НЕ Бог, а ЗСУ і самі українці

будуть потужні ЗСУ - буде й Україна !

.
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30.05.2025 17:12
+2
До психіатра сходи, ще повчань середньовічних дуріків не вистачає
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30.05.2025 17:41
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+ 💯 !

ЗСУ це не абстракція, а люди:
солдати та офіцери

то чому ж, курва, немає поваги до людини в пікселі і бажання стати одним із них ?

про-па-ган-да !
відсутність виховання та пропаганди поваги до військових в мас-медіа, передусім державних.

натомість маємо плюндрування ЗСУ та Держави в Кам'янці

.
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30.05.2025 17:08 Відповісти
а потому, что жить охота
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30.05.2025 17:32 Відповісти
В країни де замість Бога - намагаються опертися на оманні джерела сили(ілюзії) - ЗСУ ,волонтерів -хорошого майбутнього не проглядається..
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30.05.2025 16:56 Відповісти
Україну врятував НЕ Бог, а ЗСУ і самі українці

будуть потужні ЗСУ - буде й Україна !

.
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30.05.2025 17:12 Відповісти
Теж підхопили вірус ПОТУЖНОСТІ ? Чи це просто деменція ?)) Але щось з потужністю зараз не дуже . Щось не надихає ЗСУ посполитих наразі - не бачу черг у воєнкомати ))
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30.05.2025 17:23 Відповісти
До психіатра сходи, ще повчань середньовічних дуріків не вистачає
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30.05.2025 17:41 Відповісти
Беручи до уваги ,рівень вашої мови та грамотності - ваша освіта на рівні середньовіччя і є - 4 класи освіти ..
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30.05.2025 17:47 Відповісти
Зменшуєтся довіра до волонтерів,зате збільшуєтся довіра до президента і церкви повна фігня ,хтось вірить в цю маячню.
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30.05.2025 17:08 Відповісти
малоросів "попустіло".....

небезпека начебто минула.

.
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30.05.2025 17:14 Відповісти
схоже на Заході вважають, що українці здатні воювати ще довго

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c80kxzyv292o
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30.05.2025 18:00 Відповісти
 
 