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Новини Опитування про війну в Україні
969 34

65% українців готові терпіти труднощі заради перемоги, - опитування

біженці,українці

Переважна більшість українців (65%) заявили про готовність і надалі терпіти труднощі задля перемоги у війні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії InfoSapiens, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Керівниця відділу соціально-політичних досліджень InfoSapiens зазначила, що порівняно з минулим роком частка респондентів, які готові терпіти "скільки потрібно", зменшилася на чотири відсоткові пункти - з 69% до 65%.

Водночас кількість тих, хто взагалі не готовий миритися з труднощами, зросла з 12% до 16%. Ця зміна вважається статистично значущою.

Згідно з результатами дослідження, 58% українців вважають, що зараз країні найбільше бракує миру, 40% - справедливості, 34% - єдності, а 30% - стабільності.

Опитування провели на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості серед 1000 респондентів телефоном. Теоретична похибка не перевищує 3%.

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Автор: 

опитування (1963) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+8
Крім військових і тих хто живе на сході-півдні-півночі під обстрілами, ще ніхто тих труднощів і не бачив. А оскільки в більшості мирне життя з прийнятними цінами, гарячою водою і навіть можливістю ходити не оглядаючись на буси, то 65% - то ще мала цифра.
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30.05.2025 14:55
+6
Годі вимірювати людське терпіння, збагачуте уран. Гірше не буде.
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30.05.2025 14:49
+4
Якесь дебільне опитування. Питати під час війни чи готовий народ терпіти труднощі. А якщо ні то труднощі відмінять? Да ми все життя терпимо труднощі даже коли війни не було, Чому в мирний час не проводили опитування чи готові терпіти труднощі які нам організовувала влада?
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30.05.2025 14:56
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Чи готова терпіти влада заради перемоги.ось де корінь...
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30.05.2025 14:48 Відповісти
Годі вимірювати людське терпіння, збагачуте уран. Гірше не буде.
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30.05.2025 14:49 Відповісти
весь обогащенный уран а также вооружение, заводы промышленность и т.п. на буковелях, мальдивах и монаках но немного в другом виде и с другими собственниками. только лопаты - причем - за свой счет.
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30.05.2025 15:03 Відповісти
Тут є проблема. Ця наука набагато складніше за побудову схем. За гроші, навіть за великі, тут мало що можна зробити. Потрібен розум і час. Бракує всього.
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30.05.2025 15:11 Відповісти
Решта 35% - узькомовні ватники і ждуни.
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30.05.2025 14:49 Відповісти
Лаптярник засмердів сторінку.
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30.05.2025 14:58 Відповісти
не готовий миритися з труднощами, зросла з 12% до 16%.

про які труднощі йдеться ?
істи немає чого?
чи в хаті холодно ?

труднощі це кацапи, курва !!!!

.
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30.05.2025 15:01 Відповісти
Може спочатку релокуйся в Україну?
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30.05.2025 14:52 Відповісти
Закордонні "герої" з'їбалися телепортувалися, рятуючи свою шкуру. Зрозумілий мотив. Але читати їх "патріотичні" коментарі реально додає гумору в обговорення.
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30.05.2025 15:02 Відповісти
У ці 65% входили військові та сімʼї загиблих чи пропавших безвісти?
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30.05.2025 14:50 Відповісти
Чи як завжди, опитали жіночок та пенсів?
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30.05.2025 14:51 Відповісти
Голос диванного нафронтника рахується по нинішньому курсу за 4.
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30.05.2025 15:07 Відповісти
Тобто тебе опитали?))
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30.05.2025 15:13 Відповісти
Я себе не відношу до цієї категорії. В мене є погана звичка. Я ніколи не вимагатиму від інших того, що не можу робити сам. Бо вважаю таку модель поведінки великим лукавством.
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30.05.2025 15:16 Відповісти
А Ви з двох аккаунтів пишите?? Бо я до Вас не зверталась. Палево..
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30.05.2025 15:22 Відповісти
хто ще вірить в перемогу на чолі з зеленими ? клоуни.
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30.05.2025 14:51 Відповісти
ХА ХА ХА!!!
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30.05.2025 14:52 Відповісти
Крім військових і тих хто живе на сході-півдні-півночі під обстрілами, ще ніхто тих труднощів і не бачив. А оскільки в більшості мирне життя з прийнятними цінами, гарячою водою і навіть можливістю ходити не оглядаючись на буси, то 65% - то ще мала цифра.
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30.05.2025 14:55 Відповісти
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!
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30.05.2025 14:59 Відповісти
Лапті вимий. По запаху чути походження.
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30.05.2025 15:01 Відповісти
Якесь дебільне опитування. Питати під час війни чи готовий народ терпіти труднощі. А якщо ні то труднощі відмінять? Да ми все життя терпимо труднощі даже коли війни не було, Чому в мирний час не проводили опитування чи готові терпіти труднощі які нам організовувала влада?
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30.05.2025 14:56 Відповісти
Та ніхто нікого не опитував - то жОПа гроші виводить. Мабудь, у центру Разумкова та компанії ліміти на виведення грошей закінчились. Нову пралку знайшли.
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30.05.2025 15:15 Відповісти
До результатів опитування треба додавати: скільки опитаних живе безпосередньо в Україні, скільки з них має бронь / відсрочку / не підлягає мобілізації, яка середня кількість повітряних тривог на тиждень у їх населеному пункті і тд.
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30.05.2025 15:10 Відповісти
Отак уявляю підходять у Львові до чуваків років по 22 і кажуть - а ви скільки готові терпіти труднощі заради перемоги? А вони - та скільки буде потрібно! Ой які молодці - беріть приклад, несвідомі сцикуни й інші москальські агенти.
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30.05.2025 15:15 Відповісти
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30.05.2025 15:11 Відповісти
перемога у війні це переможна стратегія плюс ідеї від винахідників не на зарплаті.
ані першого ані другого немає.
4 роки немає.
то про яку перемогу мова йде?
якщо хочете щоб ваш син вступив у виш спочатку знайдіть жінку та зробіть дитину, ага.
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30.05.2025 15:26 Відповісти
Перемоги? Перемога це підготовка собзницького військового альянсу для наступу на московію з подальшою її руйнацією і захопленням незаконно захоплених у іх територій з 17 століття!
а те що ми бачимо зараз це як нас як лохів останніх водять за носа 12 ть років війни ...
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30.05.2025 15:27 Відповісти
 
 