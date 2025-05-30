65% українців готові терпіти труднощі заради перемоги, - опитування
Переважна більшість українців (65%) заявили про готовність і надалі терпіти труднощі задля перемоги у війні.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії InfoSapiens, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Керівниця відділу соціально-політичних досліджень InfoSapiens зазначила, що порівняно з минулим роком частка респондентів, які готові терпіти "скільки потрібно", зменшилася на чотири відсоткові пункти - з 69% до 65%.
Водночас кількість тих, хто взагалі не готовий миритися з труднощами, зросла з 12% до 16%. Ця зміна вважається статистично значущою.
Згідно з результатами дослідження, 58% українців вважають, що зараз країні найбільше бракує миру, 40% - справедливості, 34% - єдності, а 30% - стабільності.
Опитування провели на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості серед 1000 респондентів телефоном. Теоретична похибка не перевищує 3%.
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про які труднощі йдеться ?
істи немає чого?
чи в хаті холодно ?
труднощі це кацапи, курва !!!!
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з'їбалисятелепортувалися, рятуючи свою шкуру. Зрозумілий мотив. Але читати їх "патріотичні" коментарі реально додає гумору в обговорення.
ані першого ані другого немає.
4 роки немає.
то про яку перемогу мова йде?
якщо хочете щоб ваш син вступив у виш спочатку знайдіть жінку та зробіть дитину, ага.
а те що ми бачимо зараз це як нас як лохів останніх водять за носа 12 ть років війни ...