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Новини Військова допомога Україні
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59% європейців підтримують закупівлю та постачання зброї для України, - опитування

Україна та ЄС

Переважна більшість громадян Євросоюзу схвалюють закупівлю і постачання військового обладнання для України.

Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 59% респондентів згодні з тим, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військового обладнання в Україну. Також понад три чверті європейців (76%) підтримують надання Україні фінансової та гуманітарної допомоги, а 72% схвалюють економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб.

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Опитування показало, що більшість громадян ЄС (80%) підтримують прийом у ЄС людей, які тікають від війни. Крім того, 60% європейців погоджуються з наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Вторгнення Росії в Україну залишається найважливішою проблемою для громадян ЄС (27%), випереджаючи міжнародну ситуацію (24%) та питання безпеки й оборони (20%).

Також 77% респондентів погоджуються з тим, що агресія Росії проти України становить загрозу для безпеки Євросоюзу.

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опитування (1963) зброя (7512) Євросоюз (13625)


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Але при цьому до більшості впевнено йдуть проросійські праворадикали, які різко проти допомоги Україні. Парадокс.
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28.05.2025 12:50 Відповісти
Бо більшість громадян Європи за підтримку України і одночасно проти мігрантів.
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28.05.2025 13:05 Відповісти
Зброю треба новітню а не металобрух
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28.05.2025 13:30 Відповісти
 
 