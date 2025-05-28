59% европейцев поддерживают закупку и поставку оружия для Украины, - опрос

Подавляющее большинство граждан Евросоюза одобряют закупку и поставку военного оборудования для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 59% респондентов согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину. Также более трех четвертей европейцев (76%) поддерживают предоставление Украине финансовой и гуманитарной помощи, а 72% одобряют экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц.

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Опрос показал, что большинство граждан ЕС (80%) поддерживают прием в ЕС людей, которые бегут от войны. Кроме того, 60% европейцев согласны с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Вторжение России в Украину остается важнейшей проблемой для граждан ЕС (27%), опережая международную ситуацию (24%) и вопросы безопасности и обороны (20%).

Также 77% респондентов соглашаются с тем, что агрессия России против Украины представляет угрозу для безопасности Евросоюза.

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