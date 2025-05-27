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Новости Программы для украинских беженцев
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На следующей неделе в Брюсселе начнутся консультации относительно временной защиты для украинцев в ЕС, - Чернышов

В Брюсселе состоятся консультации по защите украинских беженцев

На следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.

Об этом в соцсети фейсбук во вторник, 27 мая, сообщил министр национального единства Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя сообщения относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС, чиновник заявил, что Министерство национальности продолжает внимательно следить за ситуацией.

Чернышев подчеркнул, что "Украина отстаивает права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии России".

"Уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с моим участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС. Вместе с партнерами будем работать над ее продлением", - сказал министр.

Читайте также: Количество украинских беженцев в Европе выросло до более 6,9 млн, - Минэкономики

Чиновник выразил убеждение, что временная защита для граждан Украины в странах Евросоюза должна сохраняться до наступления длительного и устойчивого мира.

"В то же время, должны осознавать, что продолжение этого статуса не может длиться вечно", - добавил Чернышов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.

Читайте также: Временная защита в Европе: ЕС готовит новые правила для украинских беженцев, - Euractiv

Автор: 

беженцы (1650) защита (187) Евросоюз (17258) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+4
Програма їх використання проста - ЄС скасовує тимчасовий захист, США депортує, а Мін'єдності, на 20млн. влаштовує грандіозний святковий фуршет для чиновників. Передбачено запуск аеродрому (5млн.) в Ужгороді, для прийому літаків з омарами, устрицями і т.п. Також за 125млн. буде святковий виступ 95 кварталу, з номером про ухилянтів, і грою на піаніно.
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28.05.2025 00:19
+3
Чим менше турботи та уваги до цього процесу з боку МінЄду та зє, тим більше шансів на кращі умови продовження тимчасового захисту в ЄС для українців.
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28.05.2025 01:09
+3
Слушай ты собака бешеный! Ты хоть знаешь что предлагают наши чинуши? Они хотят что бы дети с самого рождения были обречены на смерть готовясь к "бесконечной войне". Они хотят что бы все население Украины здохло в "священной войне на десятилетия".. Идите вы ***** с такой "концепцией" . Всю нацию угробить решили уроды
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28.05.2025 02:41
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Кабмін виділив Мін'єдності 150 мільйонів на повернення українських біженців із-за кордону

Джерело: https://censor.net/n3539206
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28.05.2025 00:03 Ответить
Програма їх використання проста - ЄС скасовує тимчасовий захист, США депортує, а Мін'єдності, на 20млн. влаштовує грандіозний святковий фуршет для чиновників. Передбачено запуск аеродрому (5млн.) в Ужгороді, для прийому літаків з омарами, устрицями і т.п. Також за 125млн. буде святковий виступ 95 кварталу, з номером про ухилянтів, і грою на піаніно.
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28.05.2025 00:19 Ответить
Уже как месяц начала захват сел там, ппц новости там актуальные выходят
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28.05.2025 00:10 Ответить
Ну они их захватили минимум 3 недели назад, просто сейчас они там закрепились и сделали полную зачистку и идут дальше
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28.05.2025 00:21 Ответить
Ти погано знаєш новомову. Тепер до самого Києва це Курський напрямок.
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28.05.2025 00:30 Ответить
DW
Число біженців у Німеччині виросло на 124 тисячі осіб за рік і досягло 3,5 мільйона. Приблизно кожен третій з них прибув з України.

Близько 1,2 мільйона людей з відповідним статусом на території ФРН прибули з України.
Прибл. 710 000 були визнані біженцями відповідно до Женевської конвенції про біженців, 43 000 - особами, які мають право на притулок.

За минулий рік до ФРН прибули 124 000 біженців, з них 108 000 - українці.
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28.05.2025 00:07 Ответить
Щас наша уся пыздота типа Верещук и Феди Вениславского будут благим матом орать "Всех депортировать в Украину! Нехай дохнут в степях Донбасса а не прохлажаются в Европе"
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28.05.2025 00:19 Ответить
а ты что кацап считаешь что защищать Украину должны только некоторые а остальные типа не могут у них очень важная работа?
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28.05.2025 02:28 Ответить
Pirat Kfor слышь ты гнида кацапская кто будет дохнуть? женщины с детьми?
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28.05.2025 02:26 Ответить
Слушай ты собака бешеный! Ты хоть знаешь что предлагают наши чинуши? Они хотят что бы дети с самого рождения были обречены на смерть готовясь к "бесконечной войне". Они хотят что бы все население Украины здохло в "священной войне на десятилетия".. Идите вы ***** с такой "концепцией" . Всю нацию угробить решили уроды
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28.05.2025 02:41 Ответить
Цікаво ти пишеш , йой як закрутив , наче Україна почала цю війну , а не ви кацапи .
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28.05.2025 13:22 Ответить
Facepalm.jpg. Побільше грошей виділіть на повернення біженців солодке життя дипломатів і іншої чиновницької братії за кордоном. Їм бідним не вистачає.
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28.05.2025 00:26 Ответить
Чим менше турботи та уваги до цього процесу з боку МінЄду та зє, тим більше шансів на кращі умови продовження тимчасового захисту в ЄС для українців.
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28.05.2025 01:09 Ответить
Тобто тимчасового захисту чи чого там може і не бути. Як так? А де ж воплі про права, свободи, конвенції і іще про якісь там папери. Меморандуми там якісь. Напевно Європа не готова безкінечно надавати прихисток за безкінечні кошти. Чому? А тому що в того, в кого немає паспорта громадянина немає прав. А чому немає прав? А тому що немає обов'язків. Для чого комусь такий незрозумілий контингент, який може тільки й робити що свалювати в підходящий для них момент. Ну допомогу виріжуть це точно. Ха ха ха.
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28.05.2025 03:02 Ответить
Моя концепция такая. Все военнообязаные остаются в Украине . А женщины и дети и старики разбегаемся "расход-Майдан" по заграницам. Нечего лишний раз подвергать свою жизнь риску. Вот представтье ситуацию . Летит ракета. Попадает в многоэтажку. Куча народу погибло. А теперь представте ситуацию . Летит ракета. Попадает в многоэтажку. Погибших НОЛЬ. Потому что все жильцы дома "за бугром". Вот разницу чувствуете между первым сценарием и вторым?
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28.05.2025 04:14 Ответить
Твоя концепція не працює-гроші, хто дасть? Європа та інші країни на армію не дають і не даватимуть у кількості. Суми там величезні, чи потрібно буде за твоєю концепцією солдатам із любові до батьківщини за безоплатно воювати та вмирати? За які гроші будуть закуплятися фпв та все інше? Або ті, хто виїхав замість будівництва нового життя, повинні будуть перераховувати гроші тупо через наявність паспорта держави? Таке ніхт не буде робити. Економіка тилу, це ще те, що тримає на плаву всю машину війни у всіх сферах. І де тоді житимуть мільйони ті, хто вже в будинках не живе "військовозобов'язані"? У землянках, опорниках, траншеях? Коротче-концепція не життездатна
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28.05.2025 07:45 Ответить
А наши чинуши говорят наоборот! "Давай мы Украинцев с безопастности с Европы назад в Украину вернем что б НА ИХ БОШКИ ТОЖЕ ПАДАЛИ ШАХЕДЫ И РАКЕТЫ! А то нас "жаба давит" что кто то под обстрелами а кто то в Европе пиво пьет!
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28.05.2025 05:29 Ответить
Пірат , тебе ніхто не читає , бо на ваш кацапський язІк , у нас алергія .
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28.05.2025 13:25 Ответить
непогано було б відібрати їх
за носійством росмови
і запеклою любов"ю до неї, і лютою ненавистю до української
як показує досвід, саме таких більшість біженців
нагло серуть на закони Німеччини
і роблять, що їм заманеться, без стриму
про тих "донбаських баб" взагалі мовчу..
стид і сором
Вони створюють імідж справжнім
українцям
То хай би їхали взад.
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28.05.2025 06:44 Ответить
І хлопці російськомовні хай йдуть з окопів, бо нащо за вашою логікою їм москалів вбивати?
А от жителів деяких областей, які ніколи шахеда чи ракети не чули - точно слід депортувати.
Оформили допомогу у декількох країнах, здають житло тим "бабамз Донбасу" втридорого і все в порядку.

Як в Норвегії треба - зі спокійного регіону? То повертайся в Україну.
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28.05.2025 09:50 Ответить
Надеюсь ЕС перестанет выделять средства на всех этих халявщиков. Работаете ,платите налоги и соблюдаете законы страны или спердоляйте в свою Украину. Быдло должно быть в стойле. Не нравится Украина? Восточная граница открыта, валите в РФ или страны Средней Азии.
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28.05.2025 10:25 Ответить
 
 