На следующей неделе в Брюсселе начнутся консультации относительно временной защиты для украинцев в ЕС, - Чернышов
На следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.
Об этом в соцсети фейсбук во вторник, 27 мая, сообщил министр национального единства Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя сообщения относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС, чиновник заявил, что Министерство национальности продолжает внимательно следить за ситуацией.
Чернышев подчеркнул, что "Украина отстаивает права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии России".
"Уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с моим участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС. Вместе с партнерами будем работать над ее продлением", - сказал министр.
Чиновник выразил убеждение, что временная защита для граждан Украины в странах Евросоюза должна сохраняться до наступления длительного и устойчивого мира.
"В то же время, должны осознавать, что продолжение этого статуса не может длиться вечно", - добавил Чернышов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.
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Джерело: https://censor.net/n3539206
Число біженців у Німеччині виросло на 124 тисячі осіб за рік і досягло 3,5 мільйона. Приблизно кожен третій з них прибув з України.
Близько 1,2 мільйона людей з відповідним статусом на території ФРН прибули з України.
Прибл. 710 000 були визнані біженцями відповідно до Женевської конвенції про біженців, 43 000 - особами, які мають право на притулок.
За минулий рік до ФРН прибули 124 000 біженців, з них 108 000 - українці.
повернення біженцівсолодке життя дипломатів і іншої чиновницької братії за кордоном. Їм бідним не вистачає.
за носійством росмови
і запеклою любов"ю до неї, і лютою ненавистю до української
як показує досвід, саме таких більшість біженців
нагло серуть на закони Німеччини
і роблять, що їм заманеться, без стриму
про тих "донбаських баб" взагалі мовчу..
стид і сором
Вони створюють імідж справжнім
українцям
То хай би їхали взад.
А от жителів деяких областей, які ніколи шахеда чи ракети не чули - точно слід депортувати.
Оформили допомогу у декількох країнах, здають житло тим "бабамз Донбасу" втридорого і все в порядку.
Як в Норвегії треба - зі спокійного регіону? То повертайся в Україну.