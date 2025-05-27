На следующей неделе в Брюсселе начнутся консультации относительно временной защиты для украинцев в ЕС, - Чернышов

На следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.

Об этом в соцсети фейсбук во вторник, 27 мая, сообщил министр национального единства Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя сообщения относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС, чиновник заявил, что Министерство национальности продолжает внимательно следить за ситуацией.

Чернышев подчеркнул, что "Украина отстаивает права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии России".

"Уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с моим участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС. Вместе с партнерами будем работать над ее продлением", - сказал министр.

Читайте также: Количество украинских беженцев в Европе выросло до более 6,9 млн, - Минэкономики

Чиновник выразил убеждение, что временная защита для граждан Украины в странах Евросоюза должна сохраняться до наступления длительного и устойчивого мира.

"В то же время, должны осознавать, что продолжение этого статуса не может длиться вечно", - добавил Чернышов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз взвешивает возможные следующие шаги относительно правовой базы защиты украинцев - Директивы о временной защите. Ожидается, что предложение будет представлено в начале июня.

Читайте также: Временная защита в Европе: ЕС готовит новые правила для украинских беженцев, - Euractiv